Nas bancas a edição 1280 do Tribuna da Madeira

Governo adia decisão do Parlamento

Miguel Albuquerque justifica com “imperativo de interesse público”. Dois dias de debate e negociações de última hora resultaram na retirada do Programa de Governo da Assembleia Legislativa da Madeira. PS, JPP e Chega há muito vinham anunciando o ‘chumbo’ do documento, onde o Executivo de Miguel Albuquerque colocara uma “lista de intenções, feita para agradar a todos, mas que não é provida de sentido estratégico”. O presidente do Governo Regional tem agora 30 dias para tentar convencer a Oposição. Para o Chega, basta que Albuquerque dê o lugar a outro.

“Não faz sentido mudar de rumo”

Presidente do Executivo apontou para “trajectória muito positiva a todos os níveis”. O debate do Programa de Governo, na terça-feira, levou o presidente do Governo Regional à Assembleia Legislativa para destacar que a “Região tem apresentado uma trajectória muito positiva”. Os partidos da Oposição preferiram apontar para os “jogos de meias-verdades” e “instabilidade nunca vista”, motivos que não lhes permitem ter “confiança absolutamente nenhuma” no próprio Miguel Albuquerque.

Política de ‘terra queimada’

Secretários regionais apresentaram medidas para as suas áreas da governação. Os membros do Executivo de Miguel Albuquerque tiveram possibilidade, na terça e quarta-feira, de apresentar na Assembleia Regional as directrizes do Programa do Governo para as áreas da governação que estão sob as respectivas tutelas. Quase todos alertaram para as implicações do ‘chumbo’ de um documento que acabaria por ser retirado da discussão em plenário pelo próprio presidente do Governo Regional.

“Descontrolo” nos Bombeiros Sapadores

Os vereadores da Confiança mostram-se apreensivos com a situação no Funchal. A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal mostra-se muito apreensiva com a situação que atualmente se vive nos Bombeiros Sapadores do Funchal, com informação de descontrolo e incapacidade de assegurar o socorro às populações de forma rápida e eficaz. Na reunião semanal do executivo, os vereadores da Confiança interrogaram o titular do pelouro da Proteção Civil sobre o facto do Dispositivo de Resposta Operacional dos Bombeiros Sapadores não ter sido cumprido em diversas situações no passado recente, deixando os funchalenses sem a resposta que estão determinadas para as situações criticas por parte deste Corpo de Bombeiros.

“Ser guarda-redes é uma responsabilidade”

Gilberto Pereira foi um dos vários atletas que participou no Torneio Gaula Cup 2024. O jovem, atleta do CF Andorinha, fez parte da lista dos premiados, tendo sido distinguido como Melhor Guarda-Redes Sub-13. Mais um prémio a se juntar a outros já conquistados no seu percurso desportivo.

Retirada do programa “foi para evitar uma humilhação”

O líder socialista afirma que Miguel Albuquerque já sabia que o Programa de Governo não tinha condições de ser aprovado e de a moção de confiança passar. Cafôfo reforça que o chefe do Executivo e o PSD são “o foco da instabilidade” e da “crise política” na Região.



“É hora de diálogo e não monólogos”

Nuno Morna, Deputado Único da Representação Parlamentar da Iniciativa Liberal, manteve um tom crítico a Miguel Albuquerque durante a sessão de apresentação do Programa do XV Governo Regional da Madeira. Crítica essa que se manteve sobre a decisão do governante de retirar o Programa de Governo antes da votação – que deveria ter ocorrida nesta quinta-feira – para ouvir e negociar com os partidos com assento parlamentar.

“Os pescadores querem trabalhar”

Francisco Gomes, deputado do CHEGA na Assembleia da República, acusa a Secretária de Estado das Pescas de mentir aos pescadores madeirenses e de gerir o sector com incompetência. À margem de uma visita à lota do Funchal, o deputado apontou os cortes nas quotas pesqueiras, a proibição das pescas nas Selvagens e a sugestão de ainda mais defeso no sector como provas da falta de conhecimento da governante.

