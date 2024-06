Nas bancas a edição 1281 do Tribuna da Madeira

“Braço de ferro”

Miguel Albuquerque decidiu retirar o Programa do Governo antes de ir a votação, mostrando-se aberto ao diálogo com os partidos. Miguel Castro, líder do CHEGA-M, afirma que não viabiliza o documento sem o afastamento de Albuquerque. Este, nega afirmando estar preparado para ir, sem medo, a eleições antecipadas se for necessário.

“Ele só sabe governar com o pote cheio”

JPP acusa Albuquerque de prosseguir “estratégia chantagista”. O Chega só aprova o Programa de Governo se Miguel Albuquerque sair da presidência do Executivo madeirense, condição que o governante rejeita. Entretanto, o JPP diz que “não vai deixar que as mentiras do líder do PSD continuem a fazer caminho e a sacudir a responsabilidade pela actual situação” política da Madeira.



PDM “obsoleto” que “obstaculiza a construção”

Autarquia do Funchal diz estar “empenhada” na revisão do documento.

Uma das revisões que a CMF pretende fazer no PDM, conforme já foi assumido pela autarquia, é implementar uma majoração para a construção de habitação a custos controlados no concelho. Cristina Pedra defende que é pelo aumento da oferta no mercado que o Funchal deve “responder aos desafios da habitação”.



Cuidadores em exaustão emocional

A linha de Apoio Psicológico destinada aos Cuidadores Informais já recebeu mais de 200 chamadas e vai continuar em funcionamento até ao final do ano. A Linha de Apoio Psicológico para Cuidadores Informais, uma iniciativa da Europacolon Portugal no âmbito do Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais e com o apoio da Merck, tem sido um recurso vital para centenas de cuidadores em Portugal. Desde o seu lançamento, a linha recebeu mais de duas centenas de chamadas, sublinhando a carência de respostas adequadas para as necessidades de saúde mental e bem-estar psicológico dos cuidadores informais no país.

“Má gestão” dos dinheiros públicos

A acusação é apontada à Câmara Municipal do Funcha. O Partido Socialista está preocupado com o rumo da gestão camarária do Funchal, presidida pelo PSD. Na Assembleia Municipal realizada nesta quarta-feira, foram apresentadas e votadas as contas consolidadas do ano de 2023, sendo que o município apresentou um resultado negativo de 5,1 milhões de euros. Os socialistas, pela voz de Andreia Caetano, fazem notar que os gastos aumentaram cerca de 13 milhões de euros, ou seja mais 35%, cifrando-se a dívida da autarquia agora nos 45 milhões de euros.

Filipe preferiu não “recordar as desgraças”

Autarca de Santa Cruz vê presente e futuro “bem melhores do que o passado”. O Município de Santa Cruz comemorou o 509º Aniversário e foi uma jovem de 16 anos, que esteve a ‘representar’ o povo, a pedir aos agentes políticos para colocarem as “divergências de lado”. Na autarquia que operou uma “reviravolta na forma de governar”, o presidente do executivo, Filipe Sousa, não esqueceu o legado deixado pelo PSD.

Cafôfo denuncia “manipulação” do Governo Regional

O PS-Madeira denunciou, esta quarta-feira, a “manipulação e a sabotagem” a que o Governo Regional está a recorrer, tentando incutir o medo nos madeirenses e fazendo crer que a Madeira vai parar se não forem aprovados o Programa de Governo e o Orçamento Regional e continuar a vigorar o regime de duodécimos.

Sancha de Campanella recebe Grã-Cruz da Ordem de Mérito no Brasil

A advogada e Diogo Goes, docente e investigador, lançam o Observatório dos Direitos Humanos, Transparência e Políticas Culturais – ODHTPC. Sancha de Campanella, na qualidade de advogada e vice-diretora geral do ISAL, recebeu o título honorífico de “Chanceler”, com as insígnias superiores da Grã-Cruz da Ordem de Mérito Cívico e Cultural, condecoração oficializada desde 1965, pelo Governo da República Federativa do Brasil e outorgada pela Sociedade Brasileira de Heráldica e Humanística, instituição de utilidade pública incumbida da outorga desta comenda, pelo Ministério de Educação e Cultura Brasileiro.

