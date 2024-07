Nas bancas a edição 1282 do Tribuna da Madeira

ALM não dá “exemplo de transparência”

Miguel Albuquerque, Pedro Calado e, agora, José Manuel Rodrigues. Depois dos custos de viagens efectuadas pelo presidente do Governo Regional e do ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, são as deslocações do presidente da Assembleia Legislativa da Madeira a merecerem “escrutínio”. O partido Juntos pelo Povo (JPP) estranha que o “órgão com competências específicas para fiscalizar os actos do Governo” seja “o primeiro a não dar o exemplo de transparência”.

“As pessoas estão cansadas da ‘partidarite’ exacerbada”

Programa do Governo passa na ALM com abstenção de deputados do Chega. Os deputados do PSD, CDS e PAN foram suficientes para aprovar o Programa do XV Governo Regional da Madeira e desbloquear o impasse. A moção de confiança ao executivo de Miguel Albuquerque passou com a abstenção de três dos quatro deputados do Chega, partido a quem o líder do PSD-M e do Governo Regional não desvendou o que vai fazer em caso de “acusação definitiva” pelo Ministério Público.

“Miguel Albuquerque é um empecilho”

Paulo Cafôfo denuncia “as forças de bloqueio” da Região.

O líder socialista afirma que Miguel Albuquerque não está, neste momento, a proteger o povo, mas, através do povo, “procura proteger-se para ter imunidade enquanto conselheiro de Estado”. Frisa que “a única razão pela qual se recandidatou foi para manter esta sua imunidade, para não responder à Justiça, como devia responder”.

Rali Vinho da Madeira

Mais de 80 concorrentes inscritos.

Foram mais de 80 os concorrentes que formalizaram a sua inscrição no período com desconto, que terminou na passada semana, na 65ª edição do Rali Vinho da Madeira. A organização do Club Sports da Madeira, que estará na estrada entre os dias 1 e 3 de agosto, foi hoje formalmente apresentada e promete reunir vários nomes sonantes do automobilismo nacional e internacional pois o período para inscrições termina a 15 de julho. Entre aqueles que já manifestaram a sua intenção de participar na prova estão 21 dos 24 pilotos que habitualmente disputam o Campeonato de Portugal de Ralis e, como tal, também Kris Meeke com um Hyundai i20N Rally2. Entre os estrangeiros, destacam-se, no lote já confirmado, o italiano Simone Campedelli com um Skoda Fabia RS Rally2 e o belga Joachim Wagemans em Alpine A110 RGT.

Momento para “reflectir”

Dia da Região foi marcado pelo impasse político na Madeira. O Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses foi celebrado a três dias da Assembleia Legislativa votar o Programa de Governo e desfazer o impasse que vigora há meses, após Miguel Albuquerque ter sido constituído arguido num processo por alegada corrupção. Os alertas do presidente do Parlamento e os ‘recados’ por parte dos vários partidos que têm assento no hemiciclo madeirense acabaram por ser o grande destaque da cerímónia.

Ponta do Pargo

12 milhões de euros para o campo de golfe

O Crédito Agrícola (integrado num conjunto de várias instituições de crédito) e o Turismo de Portugal assinaram um protocolo para a disponibilização da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta 2024.

A cerimónia de assinatura do protocolo decorreu na passada sexta-feira, dia 28 de Junho, no Museu do Tesouro Real do Palácio da Ajuda, e contou com a presença do Ministro da Economia, Pedro Reis, do Secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, bem como de instituições de crédito parceiras. Em representação do Crédito Agrícola esteve presente a Administradora Isabel Alves.

Residência Artística acolhe Valter Lobo e Jovens Talentos

A New Classic – Associação de Eventos Culturais da Madeira tem o prazer de anunciar a realização de uma Residência Artística que decorrerá entre os dias 29 de julho e 4 de agosto, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal. Este evento único contará com a participação do aclamado artista de renome internacional, Valter Lobo, e de destacados artistas madeirenses, promovendo o desenvolvimento do potencial humano e cultural na área musical. Esta iniciativa visa proporcionar uma oportunidade singular de interação entre jovens artistas da Madeira e um dos grandes compositores e intérpretes da música portuguesa. Os artistas madeirenses selecionados para integrar este projeto são Luís Caldeira, Juliana Anjo, Francisco Lopes e João Ferreira.

PJ deteta nova substância psicoativa

O Laboratório de Polícia Científica da Polícia Judiciária identificou, pela primeira vez em Portugal, uma nova substância psicoativa – ARECOLINA – detetada em tabaco de mascar, misturada com nicotina e mentol.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online