O truque do pano para acalmar os cães no Fim do Ano

Os animais de estimação ficam nervosos e desorientados nesta altura do fim de ano por causa das bombas e do fogo de artifício. Muitos deles ficam traumatizados e levam alguns dia a recuperar. É também nesta altura do ano em que se dá casos de animais que fogem de casa.

Porém, há quem defenda que existe uma técnica muito simples que poderá ajudar a tentar acalmar os cães, denominada por a Tellington Touch.

Esse método baseia-se na informação de que animais que possuem esse tipo de pavor também têm grande sensibilidade nas regiões traseiras, patas e orelhas.

Sendo assim, consiste em atar seu cão com um pano para que a circulação sanguínea das regiões extremas do corpo seja estimulada, amenizando as tensões localizadas no dorso do animal e diminuindo sua irritabilidade

Amarre o seu cachorro de forma que a faixa englobe peito e dorso (formando um oito), finalize dando um nó na região traseira, mas certifique-se que não esteja exatamente sobre a coluna.

O ato de “amarrar” o cachorro reverbera no sistema nervoso dele, que recebe a informação sensitiva, envia ao cérebro e o deixa mais calmo, visto que essa pequena pressão ativa seu sistema nervoso autónomo.

Conforme o corpo sente a pressão das faixas, a sua psique e tronco entram em harmonia, fazendo com que o cão sinta-se mais seguro e possa enfrentar momentos que lhe causavam medo e pavor.

Como ilustrado na imagem aqui publicada, basta utilizar um pedaço de pano, macio e com alguma firmeza, envolver a parte frontal, por baixo da cabeça do cão, e dar mais uma volta pelo seu dorso, finalizando com um nó, na parte superior da coluna.