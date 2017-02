Madeira, Açores e Faro são os novos destinos Stopover da TAP

Já é possível reservar viagens na TAP com Stopover em Lisboa ou Porto e destino final nos Açores, Madeira ou Algarve, sem custos adicionais para os passageiros. Com este alargamento da oferta, a companhia aérea portuguesa “garante que todos os destinos domésticos passam a estar disponíveis para os clientes que desejem fazer uma paragem em Lisboa ou no Porto”.

“Com este aumento do leque de destinos domésticos no programa Portugal Stopover, a empresa reforça uma vez mais o seu papel de embaixadora do destino Portugal no mundo, tirando partido das vantagens geoestratégicas do hub”, destaca Fernando Pinto, CEO da TAP.

Ainda sobre o mesmo tema, Fernando Pinto explica que “estão a convidar os passageiros em trânsito a ficar e a visitar Portugal, duplicando o número de destinos que eles podem conhecer no país“. “Trazer turistas a Portugal sempre foi um dos desígnios da TAP e com esta proposta de Stopover com inclusão dos Açores, Algarve e Madeira, a companhia procura reforçar ainda mais esse desígnio”.

O reforço de operações da TAP traduz a expectativa de crescimento de passageiros para o Algarve, Açores e Madeira. Recorde-se que, a partir de Junho, a transportadora aérea terá mais um voo para Faro, passando de três para quatro operações entre a capital algarvia e Lisboa. Haverá ainda, nesta mesma rota, um aumento na ordem dos 45% da oferta total de lugares.

Também em Junho, a TAP aumentará a sua operação para Ponta Delgada: dos actuais dois passará para três voos diários. Este reforço surge associado à utilização de aviões maiores, o que permitirá à TAP servir os Açores no período de Verão com três voos diários para São Miguel e dois para a Terceira, o que se traduz num aumento da capacidade de 103%, com uma oferta de 35 frequências semanais ligando o Continente e os Açores.

Para a Madeira, a TAP irá oferecer oito voos diários entre Lisboa e o Funchal e mais dois voos diários à partida do Porto, aos quais acrescem ainda cinco frequências semanais para Porto Santo à partida da capital portuguesa.