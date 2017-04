Mariza, Rui Veloso, HMB, Richie Campbell integram o cartaz das Sanjoaninas 2017

Amor Electro, Mariza, April IVY, HMB, Ledman, The Black Mamba, Master Jake, Richie Campbell Tom Enzy, Pedro Cazanova, Wao e Rui Veloso são os nomes do cartaz musical das festas Sanjoaninas 2017 para o Palco Bailão, que se realizam de 22 de junho a 1 de julho em Angra do Heroísmo, Ilha Terceira.

Guido Teles, Vereador da Câmara Municipal, realçou o facto de para além dos grupos musicais agreagrem diferentes estilos e gerações, a programação contar com os DJ’s , Ledman, Damn Sisters, Wao e o Pedro Cazanova.No palco do Bailão haverá lugar para os artistas regionais, como Vitor, Macow e Gonga, Rodrigo, Jesus e Gaspar.

A abrir o primeiro dia das maiores festas dos Açores, na quinta feira dia 22 de junho, sobem a palco os Amor Electro, finalistas em 2011 e 2012 na categoria “Best Portuguese Act” dos MTV Europe Music Awards, encerrando o dia com Damn Sisters.

Para o dia 23 de junho, noite de marchas de São João, com entrada no recinto gratuita, conta com Vitor e Macow & Gonga.

Mariza, que o jornal britânico The Guardian considerou «uma diva da música do mundo» e que ao longo da sua carreira vendeu um milhão de discos, considerada uma dasrecordistas de vendas de discos em Portugal, volta à Ilha Terceira no dia 24 de junho, sábado, seguindo-se as atuações de Pedro Cazanova e Rodrigo.

Para o domingo, 25 de junho, April Ivy, nome artístico de Mariana Gonçalves que em 2016 lançou o singles Be Ok, e DJ Jesus encerram o primeiro fim-de-semana das festas.

No dia 26 de junho HMB, a nova alma da soul em português, abrem o palco seguindo-se Ledman e DJ SIL.

Terça feira é a vez de Manifesto, White Heads e Rod’Avila apresentarem-se no Palco Bailão com entrada Gratuita.

The Black Mamba, carregados de uma sonoridade soul assumem a sua paixão pela música negra, Tom Enzy e Groove Boys, são os artistas do dia 28 de junho.

Na noite de quinta-feira, Master Jake e John C prometem uma atuação com muita animação e loucura.

Já no último fim de semana, o portugês Richie Campbell, que lançou o single “Do You no Wrong” e cujo sucesso conquistou o prémio de “Single de Ouro”, Kevu e Gaspar sobem a palco na noite de sexta-feira, 30 de junho.

Para encerrar em grande as maiores festas da Região, conhecido como “Pai do Rock Português”, Rui Veloso pretende regressar em grande a Angra do Heroísmo trazendo clássicos como Porto Covo, Porto Sentido ou Chico Fininho. Wao e Ricardo Caminhafinalizam o cartaz do palco bailão no dia 1 de julho.

O custo das pulseiras para a totalidade dos espetáculos mantém-se nos 30 euros, com a diária a ser vendida a 15 euros. Neste momento é possível adquirir o voucher através da bilheteira online do Município Angrense.