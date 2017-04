Portugal convidado para o 46º Festival Internacional Infantil «Joy of Europe» 2017

A Embaixada da República da Sérvia endereçou, uma vez mais, ao Governo Português o convite para a participação de um grupo de 15 crianças e jovens na 48ª edição do Festival Internacional Infantil, «Joy of Europe 2017», a realizar-se entre os dias 2 e 5 de outubro do corrente ano, em Belgrado.

O Festival “Joy of Europe”, realizado pela primeira vez em 1969, é organizado e promovido pela Câmara Municipal de Belgrado, em parceria com o Centro Cultural Infantil desta cidade. O Festival recebeu o selo de qualidade EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe, da União Europeia.

Podem candidatar-se escolas de artes performativas, centros culturais, clubes e associações, com reconhecimento nacional e/ou internacional em competições, festivais, concursos ou outras iniciativas similares. As áreas de apresentação incluídas na competição são a dança (clássica, tradicional, jazz ou contemporânea), a música (grupo vocal ou coro) ou performances multimédia. Os grupos candidatos não deverão exceder 15 elementos e deverão ser compostos por crianças e/ou jovens ente os 7 e os 14 anos de idade.

Uma vez que os objetivos desta iniciativa passam pelo convívio, o estabelecimento de amizades duradouras e o contacto com novas culturas, as crianças e jovens serão acolhidas(os) por famílias com crianças ou jovens da sua idade (uma por família). A organização assume as despesas de alojamento dos dois adultos acompanhantes.

As entidades interessadas, deverão preencher um formulário, disponível no sítio de internet http://www.dkcb.rs/ioy-of-europe-propositions/, e enviá-lo, juntamente com um vídeo da apresentação destinada ao Concerto de Gala com a duração de 3 minutos, ambos em formato digital, através de correio eletrónico, para os seguintes endereços: ivana.tabori@dkcb.rs ou info@dkcb.rs.

A data limite para a inscrição dos grupos é o dia 10 de maio de 2017. Os promotores deste festival alertam que não serão aceites candidaturas enviadas após esta data limite.

Para informações mais detalhadas do evento, ou do processo de candidatura, consulte a página oficial da iniciativa em: http://www.dkcb.rs/joy-of-europe/.