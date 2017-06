Mobinteg “aterra” no Brasil com a solução mobiSHOUT!

A mobinteg reforça a estratégia de internacionalização com a entrada no mercado brasileiro. A tecnológica portuguesa lança esta semana a solução mobiSHOUT! em São Paulo, depois de ter iniciado este projeto no Rio de Janeiro, com uma nova funcionalidade integrada: indoor location com recurso a Beacons.

Com a nova funcionalidade da mobiSHOUT!, o utilizador poderá orientar-se facilmente em espaços fechados e, ainda, aceder a informação detalhada do ambiente, como por exemplo de exposições em museus ou stands em feiras.

A navegação dentro de edifícios (indoor location) é possibilitada pela instalação de Beacons, pequenos emissores de sinais, em diferentes pontos do edifício. Ao ativar o Bluetooth no smartphone, estes emissores enviam sinais para dispositivos móveis, tornando-se possível determinar a posição do utilizador.

Esta inovação tecnológica é, assim, uma alternativa ao GPS, que não funciona n interior de edifícios, sendo de notar igualmente que o uso de Bluetooth não consome tão rapidamente a bateria de um smartphone ou tablet, como o uso de GPS.

Graças a esta tecnologia, os responsáveis pelos espaços poderão, inclusive, analisar os fluxos de visitantes e, com base nessa informação, saber quais os espaços mais interessantes e, posteriormente, oferecer rotas otimizadas e informações relevantes no momento e lugar certos.

No caso do projeto em São Paulo, tratando-se de uma exposição, a mobiSHOUT! funcionará como guia, tanto do ponto de vista de circulação dentro do espaço, como de interpretação das obras expostas.

Isto é possível com a apresentação de informação contextual e complementar à visita, tais como vídeos e galerias de fotos, sem esquecer a possibilidade de ativar um audioguia, tornando a solução ainda mais inclusiva e acrescentando valor à experiência do visitante.

Complementarmente, a mobinteg desenvolveu um módulo que reconhece a informação disponibilizada numa cronologia. O visitante tem apenas de apontar a câmara do smartphone para uma das datas expostas e ser-lhe-á dado o acesso a toda a informação associada.