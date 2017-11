Primeiras Jornadas Técnicas do Maracujá da Madeira

Shares

O Plano Estratégico para o Maracujá da Madeira, aprovado pela Resolução do Conselho do Governo n.º 49/2016, de 28 de janeiro, estabelecido em estreita conjugação com os principais agentes do setor frutícola regional, visa a criação de condições que promovam o aumento do volume e da qualidade da produção, bem como a melhoria da comercialização do Maracujá da Madeira, de molde a que, tirando proveito dos seus atributos diferenciadores, obtenha uma vantagem competitiva sustentável, quer no mercado local quer nos mercados exteriores.

Para o efeito, este Plano Estratégico tem por objetivo, entre outros, dotar os agricultores e os técnicos desta Direção Regional de conhecimentos atualizados sobre as técnicas agronómicas mais indicadas ao melhor desenvolvimento das produções.

Neste contexto, a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, está a promover ao longo do dia de hoje as 1.as Jornadas Técnicas sobre o Maracujá, sob o lema “… muito mais que uma paixão”.