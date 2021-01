A Pandemia e a Música das Bandas Filarmónicas

O atípico ano de 2020 ficará na história de todos nós por ter mudado radicalmente a nossa forma de ser, estar, pensar e fazer! No seio cultural, o impacto da pandemia demonstrou-nos a todos que podemos viver sem algumas coisas, mas no nosso caso em particular não existimos sem a Música.

O nosso espírito Filarmónico alimenta-se de uma arte performativa onde a partilha e o convívio em grupo não é todo dispensável. Dadas as circunstâncias atuais fica a saudade das Aulas aos aprendizes, dos Ensaios, dos Concertos, dos Arraiais e dos aplausos do Público que tanto nos acarinha e apoia.

Individualmente, todos temos que cuidar de nós e do nosso meio envolvente, diariamente somos chamados a ser responsáveis e a ser agentes de saúde pública. Neste âmbito, todas as Bandas Filarmónicas da Região Autónoma da Madeira, também se empenharam e se adaptaram a uma nova realidade, fazendo diariamente tudo o que lhes compete para a salvaguardar a saúde não só do meio filarmónico como também de todos nós.

Desde março de 2020 que praticamente toda a Atividade Cultural e Filarmónica na RAM encontra-se suspensa. Fruto de um trabalho intenso de organização, adaptação, criação e implementação de planos de contingência, sempre em consonância com as Autoridades de Saúde da RAM, foi possível algumas Bandas Filarmónicas conseguirem retomar alguma da sua atividade.

Em julho e agosto, certas Bandas conseguiram de algum modo retomar os ensaios com todos os seus elementos, pois as circunstâncias assim o iam permitindo. No último trimestre do ano de 2020, estas mesmas Bandas até conseguiram apresentar Concertos, sempre adotando as medidas de segurança impostas pelo Serviço Regional de Saúde e em consonância plena com as autoridades regionais. Fruto da adaptação à nova realidade e à reinvenção imposta pela atualidade, outras Bandas Filarmónicas até optaram por transmitir o seu trabalho em forma de Concerto, por meio de live streaming através das suas redes sociais e digitais. Contudo, estaríamos longe da normalidade desejada.

Em anos ditos normais, o terceiro trimestre costumava ser frutuoso em atividade filarmónica na RAM, pois as Bandas não paravam. Todos os fins de semana havia um Arraial, uma Festa ou um Convívio para animar.

Este trimestre também era sinónimo de grandes eventos culturais um pouco por toda a RAM, onde inclusive aconteciam também alguns Encontros de Bandas em alguns Concelhos e claro está muitas Bandas Filarmónicas marcavam a sua presença. Infelizmente 2020 ficará na memória de todos nós e de todos os Filarmónicos da RAM como um ano zero em termos animação musical e popular. Este facto, traduziu-se numa quebra muito significativa na receita anual das Bandas e/ou Associações Filarmónicas da RAM, agudizando ainda mais os encargos mensais que cada uma tem.

Terminámos 2020, com uma nova suspensão geral de todas as atividades filarmónicas e assim continuamos até uma nova ordem.

O ano de 2021 e a campanha de vacinação em curso traz-nos uma esperança e uma luz ao fundo do túnel para voltarmos em pleno às nossas lides filarmónicas. O caminho percorrido não tem sido nada fácil, os Presidentes tudo têm feito para manter em atividade as Associações e as Bandas que representam, os Maestros e Regentes de Banda deparam-se todos os dias com executantes músicos desmotivados, os Professores das Escolas de Música de muitas bandas têm se adaptado à realidade na medida em que algumas tiveram mesmo que suspender as suas aulas e outras adaptaram-se e optaram por dar aulas online.

Esta foi a solução encontrada, para que muitos dos alunos aprendizes não perdessem, de certa forma, o seu vínculo a estas instituições.

Muitos de nós vivemos atualmente com medo deste terrível vírus, a Filarmonia também vive com muito receio, pois faltam-nos muito o contacto pessoal, os ensaios, os convívios…, sim os convívios porque fazer parte de uma Banda, não é apenas tocar um determinado instrumento musical. Fazer parte de uma Banda Filarmónica, é como integrar uma grande família e é isto que nós os Músicos Filarmónicos sentimos, saudades dos membros da nossa segunda grande família!

Uma palavra de incentivo e esperança no futuro aos muitos Presidentes que representam cada uma das Bandas Filarmónicas da RAM que estão a ser confrontados com muitas dificuldades na gestão das Associações que lideram, pois tal como uma qualquer família ou uma qualquer empresa as Bandas também têm os seus encargos mensais.

Com toda a atividade Filarmónica parada e suspensa, muito nos tem valido os possíveis apoios governamentais, conseguidos graças às candidaturas feitas no âmbito das linhas de apoio criadas pelas Câmaras e nomeadamente promovidas pela Secretaria Regional do Turismo e Cultura a quem endereçamos um enorme agradecimento geral a todas as Autoridades Governativas da RAM em particular ao Sr. Presidente do Governo Regional Dr. Miguel Albuquerque e ao Sr. Secretário Dr. Eduardo Jesus que em muito tem apoiado a Cultura Filarmónica na RAM.

Perante a atualidade, não se avizinham tempos fáceis, 2021 será um ano de muito trabalho e empenho na senda Filarmónica da RAM, mas a Associação de Bandas Filarmónicas da RAM cá estará para apoiar e trabalhar com todas as Bandas e conjuntamente com as Autoridades Governamentais da Região no sentido de preservar e dar continuidade à nossa riquíssima História Filarmónica e Cultural Madeirense.

Aproveitamos para agradecer a todos os Presidentes, Maestros, Regentes de Banda, Professores, Alunos e Músicos das Bandas Filarmónicas da nossa região, pois têm feito um trabalho meritório e de forma altamente responsável na gestão que têm realizado nestes tempos de pandemia, pois até à presente data não nos foi reportado qualquer caso positivo e/ou transmitido no âmbito das nossas atividades Filarmónicas entretanto desenvolvidas.

Muita saúde e esperança para todo o meio Cultural, Musical e Filarmónico da RAM.

(nota de imprensa enviada pela Presidente da Direção da ABFRAM – Associação de Bandas Filarmónicas da RAM, Ana Baptista)