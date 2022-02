Nas bancas a edição 1157 do Tribuna da Madeira

“Jobs for the Boys”



As críticas às nomeações do Executivo da Câmara Municipal foram apresentadas pela Concelhia JPP – Funchal. O comunicado, assinado por Leonardo Reis, dá ainda conta da aquisição do carro presidencial, no valor de 35.000€ mais IVA. As ‘mexidas’ dentro da CMF já estão em curso. A nova orgânica, ao nível dos departamentos, foi a Reunião de Câmara nesta quinta-feira e não teve voto favorável da ‘Confiança’.

Guião para o PRR na Madeira “contribui para a transparência”



A ‘Confiança’ apresenta publicamente um Guião com os investimentos previstos no Plano de Recuperação e Resiliência na Madeira (PRR). Segundo Miguel Silva Gouveia, “este documento assume-se como um contributo de Confiança para uma Agenda pela Cidadania Informada na Madeira, procurando trazer transparência na utilização de recursos públicos e de promoção do exercício de cidadania informada, próprio das democracias saudáveis”.

Passar de 62 dirigentes para 98 “vai contra o rigor”



No final da reunião camarária, que decorreu nesta quinta-feira, em declarações à comunicação social, Miguel Silva Gouveia referiu, entre outros pontos, sobre algumas opções tomadas pelo atual executivo, “nomeadamente no sentido do despesismo, no sentido de algum descontrolo orçamental”, aponta.

Negócio “ruinoso” com resultados à vista



As taxas cobradas nos aeroportos da Madeira e Porto Santo continuam a ‘dar que falar’. O PCP, pela voz do deputado Ricardo Lume, voltou a trazer o assunto para a ordem do dia, lembrando que são as mais caras da Europa. É consensual entre todos, partidos políticos e companhias aéreas, que os valores cobrados constituem um entrave ao desenvolvimento da Região Autónoma.

Golden Gate esteve a ‘preço de saldo’



O Governo Regional queria 7 milhões de euros pelo Edifício Golden Gate, que já tentara alienar por 12,6 milhões em 2018, mas a hasta pública realizada na segunda-feira voltou a ficar ‘deserta’. A Direcção Regional do Património considerava há seis anos que o preço não era “muito elevado”, que estava “fundamentado numa avaliação feita pelos técnicos… e que iria “manter-se”.

Governo do PS-M é “objetivo de vida” para Cafôfo



Sobre o seu futuro desempenho no partido, o ainda presidente do PS refere que esta “é uma página que vira na sua vida política” e realça que “tal não implica que não me mantenha ativo ou interventivo”.

Compromisso “honesto e sincero”



Sérgio Gonçalves apresenta-se à liderança do PS Madeira, assumindo-se candidato às Regionais de 2023.

Riscos de desinvestimento na cultura



A equipa da Confiança na Câmara Municipal do Funchal visitou, no passado sábado, dia 5, a Porta 33, onde foram recebidos pelos seus responsáveis, Maurício Pestana Reis e Cecília Vieira de Freitas para uma visita guiada pelo espaço e pela história desta associação que já conta com 30 anos. No espaço da Rua do Quebra Costas decorria o Atelier Gatafunhos de Luísa Spínola, onde mais de uma dezena de crianças exercitava a criatividade, a sensibilidade e a expressividade através das artes plásticas.

“É uma boa notícia para os nossos emigrantes”



Dois anos depois, voltam os voos comerciais de passageiros entre Caracas e Lisboa. É uma medida que vem “facilitar” a mobilidade e a vida dos emigrantes portugueses, apesar do aumento dos impostos para os voos internacionais poder “limitar” as viagens entre a Venezuela e Portugal. Nos últimos anos, motivados pela crise económica e social no país, cerca de 10 mil emigrantes e descendentes terão regressado à Madeira.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online