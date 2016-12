Açores na lista dos “destinos turísticos a seguir em 2017”

O Arquipélago dos Açores consta da lista de doze “destinos turísticos a seguir em 2017” que a ABTA, congénere britânica da APAVT, publicou esta quinta-feira, considerando o arquipélago Português como «Idyllic unspoilt islands», ou Ilhas intactas e idílicas.

“Um maior número de turistas está a despertar para os atractivos incríveis destas ilhas atlânticas intactas”, afirma a ABTA-Association of British Travel Agents, referindo as paisagens vulcânicas e os mares onde se podem ver golfinhos, baleias e raias. A lista dos “destinos a seguir em 2017” integra o relatório de tendências de viagens e turismo que a associação publica anualmente.

O interesse dos agentes de viagens britânicos pelos Açores sairá este ano reforçado com a realização do congresso da ABTA em Ponta Delgada, de 8 a 11 de Outubro deste ano, que resulta de uma candidatura que APAVT formalizou há dois anos e que conta com o apoio do Turismo dos Açores. Prevêem-se cerca de 600 profissionais do turismo do Reino Unido neste evento.

“Parece evidente que o congresso da ABTA, nos Açores, vem na altura exacta. A sua realização segue uma das tendências do mercado britânico para 2017 e, certamente, permitirá reforço desta tendência no futuro próximo. Razões suficientes para nos focarmos em fazer deste congresso um enorme sucesso”, salienta o presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira.