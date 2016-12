O programa reúne as tradicionais Polkas e Valsas da família Strauss. Por forma a ser mais abrangente realizar-se-ão duas sessões, pelas 18:00 horas e pelas 21:30H. A Orquestra estará sob a batuta do maestro Madeirense Luís Andrade.

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas apresenta o tradicional concerto de “Ano Novo ” da Orquestra Clássica da Madeira (OCM). O evento terá lugar no próximo domingo, dia 01 de janeiro de 2017, no Teatro Municipal Baltazar Dias.

