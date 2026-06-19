Nas bancas a edição 1382 do Tribuna da Madeira

‘Falhanço’ na política agroalimentar

O Governo Regional insiste em “políticas que favorecem monopólios, limitam a concorrência e agravam a dependência alimentar”. A acusação é de Sílvia Silva, deputada do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, que vê a ação governativa a passar por uma“concentração de poder e pela criação de estruturas que limitam a concorrência em vários sectores ligados à produção e comercialização de alimentos”.

«Cider Fest 2026» com “clara aposta de internacionalização”

Entre os dias 23 e 28 de Junho, no Funchal, o Governo Regional quer reforçar “a projeção da Sidra da Madeira além-fronteiras”. A iniciativa, que pretende ser também uma “homenagem aos produtores”, implicou a celebração contrato-programa no valor de 61 mil euros.

Parlamento tem “reduzidos meios de escrutínio”

JPP e PS defendem criação de Unidade Técnica de Apoio Orçamental na Assembleia Legislativa. A existência de uma Unidade Técnica de Apoio Orçamental na Assembleia Legislativa da Madeira permitiria “reforçar a qualidade do processo orçamental, intensificar os instrumentos de fiscalização parlamentar e promover uma cultura de maior transparência e boa governação financeira no âmbito da autonomia regional”. É o que pensam JPP e PS. O PSD diz que compete aos partidos garantirem aptidão para o cargo, sem deputados dependentes de gabinetes de consultoria para fazer o seu trabalho.

Turismo de cruzeiros atinge novos máximos

O secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, afirmou que o Porto do Funchal voltou a consolidar-se como o principal porto de cruzeiros do país e destacou o desafio de combater a sazonalidade, numa altura em que a Região prepara a futura ligação elétrica aos navios atracados. As declarações foram prestadas durante uma visita oficial a bordo do Ventura, da P&O Cruises, no Porto do Funchal.

Dadores de sangue têm-se mantido

No âmbito das comemorações do Dia Mundial do Dador de Sangue, a secretária regional de Saúde e Proteção Civil visitou o Serviço de Sangue e Medicina Transfusional, onde trabalham cerca de 50 profissionais, que tornam diariamente possível a dádiva de sangue na Região Autónoma da Madeira

Governo ‘demite-se’ do direito à habitação

A CDU-Madeira promoveu uma iniciativa política sobre a Habitação que decorreu na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal. Na opinião dos comunistas, o Governo Regional demite-se de garantir e proteger o direito à habitação e apontam exemplos.

Património ‘desaparece’ perante a “indiferença”

“Património esquecido é património perdido”, aponta Sancha de Campanella indicando como exemplo a Capela de Nossa Senhora da Conceição.

A deputada socialista manifestou-se sobre a situação de degradação patente na referida capela. “Denunciámos publicamente na Assembleia Legislativa da Madeira, durante a discussão do Orçamento Regional para 2024, a necessidade salvaguarda e conservação do património cultural e ausência de estratégia para a sua conservação e valorização.

Autonomia foi “capturada pelo compadrio”

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, afirmou que a Autonomia Regional constitui a maior conquista política alcançada pelo povo madeirense no período democrático, mas acusou os governos regionais liderados por Miguel Albuquerque de terem progressivamente transformado esse património político numa ferramenta ao serviço do poder instalado, dos interesses económicos próximos do governo e da perpetuação de um sistema de influência política.

Mickaella marcou a «Dançando com a Diferença»

Henrique Amoedo, Diretor Artístico da Dançando com a Diferença, marcou presença na cerimónia de entrega do Prémio Acesso Cultura – Mickaella Dantas, no Museu do Dinheiro, em Lisboa. Este galardão passou a ostentar o nome da bailarina e performer Mickaella Dantas (1989–2024) a partir de 2024. Com uma vida dedicada às artes em geral e à dança em particular, Mickaella integrou o elenco da Dançando com a Diferença em 2011, a convite de Henrique Amoedo, que a conheceu na companhia de dança inclusiva brasileira Roda Viva, por si fundada.

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