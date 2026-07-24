Nas bancas a edição 1387 do Tribuna da Madeira

“Estamos a falhar no mais básico”

232 pessoas em situação de alta clínica continuam internadas. As altas problemáticas, que representam 39% das 639 camas do SESARAM, estão a causar graves constrangimentos. Júlio Nóbrega, o diretor clínico, disse na Assembleia Legislativa que “falhamos no mais básico” ao “ter um doente que seja no corredor” de unidades hospitalares, pelo que também “não é possível garantir qualidade assistencial nos corredores” do Serviço de Urgência ou dos próprios andares do principal hospital da Região Autónoma da Madeira.

Pescadores veem ‘luz no horizonte’

O comissário europeu para as Pescas e Oceanos, que esteve de visita à Madeira, não excluiu a hipótese de haver uma alteração das regras da Comissão Europeia que limitam a renovação das embarcações dedicadas à captura do peixe-espada-preto. “Estamos a falar de coisas básicas que nem deviam ser discutidas no século XXI. Estamos a falar do que é elementar para a dignidade da condição de quem trabalha e de quem opera no mar”, apontou Nuno Maciel, o secretário regional de Agricultura e Pescas.

“A Feira do Gado é sobre quem precisa das festas para se promover”

A edição deste ano ficou marcada pelo nascimento de um vitelo em plena feira agropecuária, que acabou por vir a falecer após o parto no evento.

“criminoso esbanjamento”

A CDU apontou, nesta quarta-feira, a destruição do antigo Entreposto Frigorífico do Porto Novo, no concelho de Santa Cruz, na Região Autónoma da Madeira. Situação a qual o Coordenador Regional aponta de estarmos “perante o crime de esbanjamento de dinheiros, de destruição de bens públicos e de destruição de património”. Edgar Silva afirma que “este não é um caso isolado!”. E destaca que “por toda a Região existem estes casos de brutal destruição e desmantelamento de equipamentos e de infraestruturas onde foram despejados dinheiros públicos”.

SESARAM apenas reconhece “constrangimentos operacionais”

JPP diz que denúncia pública confirma os alertas que tem feito “nos últimos tempos”.

Falta de terrenos “é falsa questão”

Rui Caetano afirma ser uma desculpa para “mascarar incompetência” do PSD na resolução do problema da habitação.

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