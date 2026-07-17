Nas bancas a edição 1386 do Tribuna da Madeira

Bom para os cofres públicos e sufoco para os madeirenses

Custo de vida esteve em debate na Assembleia Legislativa da Madeira. Os “índices positivos” do crescimento e do desenvolvimento económico e social da Madeira não deixam “satisfeito” o Governo Regional, razão pela qual o executivo de Miguel Albuquerque “quer ir ainda mais longe”. Mas Paulo Cafôfo, o líder parlamentar do PS, lembrou na Assembleia Legislativa que o custo de vida para as famílias não se resume a estatísticas sobre o crescimento económico ou do Produto Interno Bruto. Para os socialistas, são os próprios números oficiais a não deixarem muita margem para dúvidas de que os dados macroeconómicos tornaram-se “uma boa notícia para os cofres públicos e um sufoco para os madeirenses”.

“Manobras de semântica política”

O PSD é acusado de promover “manobras de semântica política” em duas Comissões Especializadas da Assembleia Legislativa, numa delas para “branquear a realidade de forma deliberada”, noutra para “deturpar” uma proposta “discutida e aprovada por maioria” no próprio parlamento madeirense. Hugo Nunes, deputado e líder regional do Chega, vê no comportamento mais que “um mero detalhe burocrático”, antes uma “tentativa de proteger o executivo” de Miguel Albuquerque.

“É tempo de acabar com soluções de remedeio”

A deputada e dirigente da Juventude do JPP defende que “os pescadores não podem continuar a depender de respostas improvisadas sempre que enfrentam dificuldades, e esperar meses por soluções”. Jéssica Teles afirma que o JPP continuará a defender “uma política de modernidade para as pescas”.

CHEGA exige investigação a alegada fraude no SESARAM

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, revelou ter recebido informações e documentação que apontam para alegadas irregularidades graves no Serviço de Transporte de Doentes Não-Urgentes do SESARAM, situação que, a confirmar-se, poderá configurar um dos mais sérios casos de utilização indevida de recursos públicos no sistema regional de saúde dos últimos anos.

«Houve um gravíssimo erro de gestão da obra»

Edgar Silva afirma que a Região tem direito a uma clarificação sobre o Novo Hospital. Uma delegação da Direção Regional da Madeira do PCP reuniu, no passado dia 10, com o Representante da República para a Região Autónoma da Madeira com o objetivo de proceder à apresentação de problemas relacionados com projetos e investimentos públicos fundamentais para o desenvolvimento humano e social desta Região Autónoma e que dependem de financiamentos diretos do Orçamento de Estado.

Albuquerque “agachado a Lisboa”

Célia Pessegueiro afirma que Miguel Albuquerque e Montenegro tratam os madeirenses como incapazes e incompetentes. A presidente do PS-Madeira acusa o Governo da República de estar a adiar propositadamente a revisão da Lei de Finanças Regionais, apenas porque “não quer dar mais dinheiro à Madeira”, estando, com isso, a protelar uma medida que seria fundamental para responder aos anseios dos madeirenses e para atenuar os sobrecustos da insularidade.

“Ocupação abusiva” com fim à vista

A autarquia de Câmara de Lobos procedeu a uma intervenção na zona envolvente da Praia do Vigário, acompanhada pela Polícia de Segurança Pública, no âmbito das respetivas competências, que teve como objetivo “repor a legalidade”.

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