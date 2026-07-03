Nas bancas a edição 1384 do Tribuna da Madeira

Critério “é meramente político”

O Juntos Pelo Povo propõe à Câmara do Funchal utilizar o PDM para baixar o custo de vida. Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP), na Câmara Municipal do Funchal, interpelaram, esta quinta-feira, a maioria PSD/CDS sobre os critérios de utilização dos instrumentos de planeamento urbano, nomeadamente o Plano Diretor Municipal (PDM).

PTP acusa o Funchal de entregar o Alojamento Local aos mais ricos

O Partido Trabalhista Português denuncia o novo Regulamento Municipal de Alojamento Local do Funchal por considerar que o documento fecha o mercado ao cidadão comum e o entrega a quem tem dinheiro.

Emergência na Venezuela

Quando tudo desaba, a solidariedade não pode faltar. A rede Cáritas na Venezuela ativou o seu protocolo de resposta a emergências para uma avaliação rápida de necessidades e as Dioceses que não foram afetadas estão a disponibilizar os seus profissionais e voluntários.

Infraestrutura estratégica do sistema elétrico da Madeira

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, visitou, esta terça-feira, a obra de requalificação e modernização da Estação Elevatória dos Socorridos, com o objetivo de se inteirar do andamento dos trabalhos que se encontram em curso nesta infraestrutura estratégica do sistema elétrico da Madeira.

Cuidar com humanidade “é uma vocação”

O Estabelecimento Santa Isabel assinalou o 39º aniversário, assim como o Dia da sua Padroeira. Iniciativa que contou com a presença da secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, acompanhada pela presidente do ISSM, Nivalda Gonçalves, num momento marcado pela emoção, pela partilha e pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido em prol das pessoas idosas da Região.

PS quer reforço de verbas para a construção e recuperação de habitações

O PS-Madeira defendeu o reforço de verbas para o investimento em habitação pública na Região, assim como a majoração em 50% do valor dos empréstimos a conceder às famílias no âmbito do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados (PRID). Em conferência de imprensa realizada junto à Assembleia Legislativa da Madeira, Célia Pessegueiro deu conta do facto de estar a chegar ao fim o Plano de Recuperação e Resiliência, que disponibilizou verbas significativas para construção de habitação, mas alertou que é necessária uma solução para o futuro, para continuar o investimento na habitação pública, para dar resposta à classe média e às famílias que não têm condições para comprar ou arrendar casa.

“A autonomia tem de ser por inteiro”

Henrique Sampaio foi um dos oradores convidados para as “Conferências Paulo Martins”. O antigo deputado à Assembleia Legislativa, afirmou que a Autonomia da Madeira deve ser entendida como “o direito de decisão do povo madeirense” e não como “o direito de escolha do governo regional”.

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