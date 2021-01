Nas bancas a edição 1102 do Tribuna da Madeira

Serviços de saúde sob “pressão”

Juan Carvalho Ascensão afirma que apesar de desmotivados e cansados, os enfermeiros vão continuar “a garantir com coragem, profissionalismo, e em segurança as melhores respostas em saúde às pessoas, perante uma difícil situação pandémica nunca antes vivenciada”.

“Não há futuro SEM pequenas empresas”

Paulo Ricardo Azevedo afirma que as medidas sucessivamente anunciadas pelo Governo Regional, tal como as propostas divulgadas pelo Governo da República, “não têm dado resposta à gravosa situação que afecta milhares de Micro e Pequenos Empresários”. O coordenador regional da CPPME aponta que os “tempos vividos e que se preveem ainda viver, são dramáticos”

Eleições em “realidade pandémica sem paralelo”

As Eleições Presidenciais do próximo domingo deveriam ser “adiadas”. A convicção é de Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, que a justifica com a “realidade pandémica sem paralelo que o País e os portugueses enfrentam” desde Março de 2020, a “forte pressão” nos serviços de Saúde e a “crise económica e social”.

Cerdas critica transparência nos contratos para a vacina

A eurodeputada Sara Cerdas criticou na terça-feira, no Parlamento Europeu, a falta de transparência no que respeita à consulta dos contratos estabelecidos com as empresas farmacêuticas para as vacinas contra a Covid-19. A madeirense também questionou a Comissão Europeia acerca da capacidade de produção de vacinas na União Europeia, apelando à criação de um «dashboard» europeu de monitorização do processo de distribuição.

Região apoia agricultores

O valor monetário de 1,7ME vai abranger também empresas de transformação de produtos agrícolas.

Refeições ao domicílio registam queixas dos consumidores

Governo põe travão nas comissões dos serviços de entrega. Portal da Queixa prevê agravamento do volume de reclamações.

Intempérie vai custar 41,5 milhões

Medidas estruturais pretendem mitigar riscos em São Vicente.

“Fazer Ezequiel na minha terra é muito especial”

O Teatro Municipal acolhe a peça criada por Norberto Cruz. ‘Ezequiel’ é uma história que fala do sentido de vida.

