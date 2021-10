Nas bancas a edição 1139 do Tribuna da Madeira

Peixe poderá ser um “luxo”

Há “interessados” na produção de peixes em terra, o que pode ser um “complemento” à produção em mar aberto. A “forte possibilidade” de haver investimentos ‘inshore’, ressalva Teófilo Cunha, “não significa abandonar a produção ‘offshore’”. “Este é o caminho a seguir se não quisermos privar a esmagadora maioria da população de ter acesso ao consumo de peixe a preços acessíveis”, diz o secretário regional do Mar e Pescas.

Financiamento à UMa é uma “afronta”

O regresso da totalidade dos 47 deputados ao plenário da Assembleia Legislativa deu-se na quarta-feira, dia que marca o levantamento das medidas tomadas pelo Parlamento no combate à pandemia. O PS apresentou um projecto de resolução que pretendia atenuar o défice de professores nas escolas.

Empossados a 20 de Outubro

O recém eleito Presidente da Câmara Municipal do Funchal, nas autárquicas de 26 de Setembro, toma posse, junto com os vereadores eleitos, no próximo dia 20 de Outubro. Desde que soube os resultados destas eleições que lhe ditaram a vitória, Pedro Calado tem aproveitado para se integrar de assuntos relacionados com a autarquia do Funchal, nomeadamente com os serviços camarários e respetivos funcionários.

Fim das Moratórias:

Consumidores queixam-se da falta de informação

O Portal da Queixa recebeu mais de 200 reclamações. Santander, Caixa Geral de Depósitos e Millennium BCP são as entidades bancárias mais reclamadas.

Plano Regional de Apoio ao Desporto abrange 157 entidades

Foi publicado, no dia 01 de outubro de 2021, no Jornal Oficial da RAM, a Portaria n.º 657/2021, de 30 de setembro, que procede à primeira alteração e republicação da Portaria n.º 797/2020, de 15 de dezembro, Plano Regional de Apoio ao Desporto (PRAD) para a época 2020/2021, e que determina a distribuição dos valores às entidades desportivas, dos capítulos cujos montantes tinham já sido publicados na sua globalidade, bem como ao reajustamento dos valores totais atribuídos aos vários capítulos do PRAD.

Violência contra as pessoas idosas

“Eficaz combate” para um futuro mais inclusivo

A Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) assinala o Dia Internacional da Pessoa Idosa, instituído em 1991 pela Organização das Nações Unidas (ONU) e tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões do envelhecimento e a necessidade de proteger e cuidar a população mais idosa.

Preço das casas na Madeira subiu

Os preços das casas em Região Autónoma da Madeira subiram 17,4% num ano, considerando os dados de setembro de 2021 e o mesmo mês do ano passado. Segundo o índice de preços do idealista, no final do mês de setembro de 2021, comprar casa tinha um custo de 1.884 euros por metro quadrado (euros/m2). Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 5,5%.

Propostas “fundamentais” para recuperação da economia

Após consulta às associadas e profunda análise da situação das Micro, Pequenas e Médias Empresas portuguesas, a direcção da Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) apresentou, na semana passada, em conferência de imprensa realizada em Lisboa, no Hotel VIP Executive Hotel & Conference, as medidas que propôs ao governo e que irá apresentar aos partidos representados na AR, para inclusão no próximo Orçamento de Estado de 2022, considerando-as fundamentais para a sua recuperação e relançamento da economia nacional.

AFARAM atravessa “grandes dificuldades”

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebeu, em audiência, a vice-presidente da Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Região Autónoma da Madeira (AFARAM), Catarina Bacanhim, que veio alertar para as “grandes dificuldades por que está a passar a Associação, há já algum tempo”, dificuldades estas que põem em risco a continuidade do projeto.

Falta de acesso às redes sociais revela uma “sociedade dependente”

O apagão das redes sociais nesta segunda-feira revelou um caos muito além de uma questão tecnológica. O PhD, neurocientista Fabiano de Abreu alerta para uma sociedade cada vez mais dependente dos conteúdos digitais e que corre sérios riscos para a saúde física e mental.

