Destaque 

Nas bancas a edição 1379 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira 0 Comentários ,

Escravatura e propaganda

Oposição contesta cenário pintado na agricultura madeirense. O sector primário na Região Autónoma da Madeira vive um “extraordinário desenvolvimento”. Foi o que disse Miguel Albuquerque, ontem, na Assembleia Legislativa, onde o presidente do Governo Regional foi debater a realidade atual da Agricultura. Nos partidos da oposição à maioria PSD/CDS, por outro lado, o que os deputados vislumbram são produtores “a abandonar os campos porque estão fartos de ser escravizados e abusados”. E consideram que qualquer discurso noutro sentido “é pura propaganda”.

 

“O dinheiro público não é de um partido político”

PS quer municípios com participação no IVA da restauração, hotelaria e serviços.  O PS-Madeira vai apresentar, na Assembleia Legislativa, uma proposta para que seja adaptada à Região a lei nacional que prevê que os municípios tenham uma participação nas receitas do IVA da restauração, hotelaria, água, eletricidade, gás e comunicações cobrado nos respetivos territórios.

 

Revisão do PDM continua “envolta em indefinição”

O JPP alerta os funchalenses para “abusos do PDM” e aponta “desleixo” no urbanismo e património. Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP), na Câmara Municipal do Funchal (CMF), pedem aos funchalenses para “estarem atentos às promessas da vereação PSD/CDS e a compararem a veracidade das notícias que todos os dias são manchete intensiva em toda a comunicação social, com o que acontece efetivamente na prática diária”.

 

Serviços mínimos para garantir abastecimento na greve

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, solicitou ao Ministro das Infraestruturas e Habitação a adoção de medidas que garantam serviços mínimos no âmbito da greve geral marcada para 3 de junho de 2026, de forma a salvaguardar o abastecimento marítimo da Região Autónoma da Madeira.

 

Portas abertas a parcerias nas pescas do atum

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira, em audiência, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agro-Pecuária e Pescas de Benguela (CCIAP), Adriano Cardoso, numa reunião centrada na captação de investimento e no reforço de parcerias entre a Madeira e a província angolana.

 

Jovens debatem “formas de violência e os seus contornos”

A Sessão Plenária da XXVI Edição do Parlamento Jovem Regional decorre nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, sob o tema “Sociedade – As diferentes formas de violência e os seus contornos: combater e prevenir”. A iniciativa reúne jovens estudantes do 3.º ciclo do ensino básico de toda a Região Autónoma da Madeira, promovendo a reflexão, o debate democrático e a participação cívica em torno de uma temática de grande relevância social, centrada na prevenção e no combate às várias formas de violência.

 

Caça-Talentos do FC Porto na Madeira

O FC Porto vai promover, nos dias 4 a 10 de junho, uma iniciativa de angariação de talentos dirigida a rapazes e raparigas até aos 12 anos com o objetivo de identificar jovens promessas do futebol em vários pontos do país. Esta iniciativa, desenvolvida em articulação entre os departamentos de Futebol de Formação, Futebol Feminino, Scouting e Dragon Force, pretende assumir uma dimensão nacional diferenciadora, criando oportunidades para que talentos emergentes, muitas vezes fora dos circuitos habituais de observação, possam ser identificados e integrados mais tarde no ecossistema formativo do Clube.

 

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online

PUB

Também pode gostar

Nas bancas a edição 979 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Nas bancas a edição 979 do Tribuna da Madeira

Nas bancas a edição 963 do Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Nas bancas a edição 963 do Tribuna da Madeira

Edição nº 1192 do Semanário Tribuna da Madeira

Tribuna da Madeira Comentários fechados em Edição nº 1192 do Semanário Tribuna da Madeira

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *