Nas bancas a edição 1379 do Tribuna da Madeira

Escravatura e propaganda

Oposição contesta cenário pintado na agricultura madeirense. O sector primário na Região Autónoma da Madeira vive um “extraordinário desenvolvimento”. Foi o que disse Miguel Albuquerque, ontem, na Assembleia Legislativa, onde o presidente do Governo Regional foi debater a realidade atual da Agricultura. Nos partidos da oposição à maioria PSD/CDS, por outro lado, o que os deputados vislumbram são produtores “a abandonar os campos porque estão fartos de ser escravizados e abusados”. E consideram que qualquer discurso noutro sentido “é pura propaganda”.

“O dinheiro público não é de um partido político”

PS quer municípios com participação no IVA da restauração, hotelaria e serviços. O PS-Madeira vai apresentar, na Assembleia Legislativa, uma proposta para que seja adaptada à Região a lei nacional que prevê que os municípios tenham uma participação nas receitas do IVA da restauração, hotelaria, água, eletricidade, gás e comunicações cobrado nos respetivos territórios.

Revisão do PDM continua “envolta em indefinição”

O JPP alerta os funchalenses para “abusos do PDM” e aponta “desleixo” no urbanismo e património. Os vereadores do Juntos Pelo Povo (JPP), na Câmara Municipal do Funchal (CMF), pedem aos funchalenses para “estarem atentos às promessas da vereação PSD/CDS e a compararem a veracidade das notícias que todos os dias são manchete intensiva em toda a comunicação social, com o que acontece efetivamente na prática diária”.

Serviços mínimos para garantir abastecimento na greve

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, solicitou ao Ministro das Infraestruturas e Habitação a adoção de medidas que garantam serviços mínimos no âmbito da greve geral marcada para 3 de junho de 2026, de forma a salvaguardar o abastecimento marítimo da Região Autónoma da Madeira.

Portas abertas a parcerias nas pescas do atum

O Secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, recebeu nesta quarta-feira, em audiência, o presidente da Câmara de Comércio, Indústria, Agro-Pecuária e Pescas de Benguela (CCIAP), Adriano Cardoso, numa reunião centrada na captação de investimento e no reforço de parcerias entre a Madeira e a província angolana.

Jovens debatem “formas de violência e os seus contornos”

A Sessão Plenária da XXVI Edição do Parlamento Jovem Regional decorre nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa da Madeira, sob o tema “Sociedade – As diferentes formas de violência e os seus contornos: combater e prevenir”. A iniciativa reúne jovens estudantes do 3.º ciclo do ensino básico de toda a Região Autónoma da Madeira, promovendo a reflexão, o debate democrático e a participação cívica em torno de uma temática de grande relevância social, centrada na prevenção e no combate às várias formas de violência.

Caça-Talentos do FC Porto na Madeira

O FC Porto vai promover, nos dias 4 a 10 de junho, uma iniciativa de angariação de talentos dirigida a rapazes e raparigas até aos 12 anos com o objetivo de identificar jovens promessas do futebol em vários pontos do país. Esta iniciativa, desenvolvida em articulação entre os departamentos de Futebol de Formação, Futebol Feminino, Scouting e Dragon Force, pretende assumir uma dimensão nacional diferenciadora, criando oportunidades para que talentos emergentes, muitas vezes fora dos circuitos habituais de observação, possam ser identificados e integrados mais tarde no ecossistema formativo do Clube.

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