Nas bancas a edição 1073 do Tribuna da Madeira

Vírus inverteu “trajectória de sucesso”

Aeroportos com novo sistema de controlo

Férias relaxadas “mas não nas medidas de segurança”

Argentino navegou 85 dias para ver os pais

PCP acusa “grandes empresas”

easyJet retomou voos a 1 de Julho

«Alerta as mulheres da tua vida!»

Madeira com “campanha diferente de todas as outras”

A 1 de Julho, em dia de celebrações, Miguel Albuquerque exigiu ao Estado “meios para podermos financiar os serviços essenciais” na Região Autónoma. O presidente do Governo Regional também apontou para a necessidade de estabilizar o quadro das “relações financeiras”, independentemente dos governos que existam na Madeira e na República.Testes à chegada começaram a ser realizados na Madeira e Porto Santo. Os aeroportos da Madeira e Porto Santo já começaram a aplicar um novo sistema de controlo aos passageiros. Os testes à Covid-19 são condição obrigatória para quem quer viajar para a Região Autónoma. Sara Madruga da Costa, deputada madeirense em São Bento, desafiou o Governo da República a seguir o “exemplo”.O Porto Santo é ‘vendido’ como um destino seguro sem Covid, sendo por isso uma das escolhas da maioria dos madeirenses para passar férias. Os comerciantes estão preparados mas não convencidos. Porque, de um momento para outro, tudo pode mudar.Juan Manuel Ballestero é argentino e encontrava-se no Porto Santo quando o seu país, devido ao surto da Covid-19, decidiu cancelar os voos internacionais. O homem de 47 anos diz que não sabia se o mundo ia “chegar ao fim”, pensou que poderia nunca ver mais os pais, pelo que decidiu encetar a viagem no seu próprio barco.A situação que a Região Autónoma enfrenta por causa da Covid-19 “não pode ser argumento para que as entidades competentes em matéria de trabalho se demitam das suas funções de fiscalização e de garantia do cumprimento e respeito pelos direitos dos trabalhadores”. Quem o diz é Ricardo Lume, do PCP.Transportadora quer “dar Portugal a conhecer ao mundo nestes tempos difíceis”. A retoma da operação da easyJet nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro e Funchal faz com que a companhia aérea volte a voar para destinos como França, Reino Unido, Suíça, Alemanha, Luxemburgo e Itália. É um “arranque” feito ainda num cenário de incerteza e, como tal, apenas 30% da oferta normal.A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), com o apoio da Roche Sistemas de Diagnósticos, lançou uma campanha de sensibilização para o rastreio do cancro do colo do útero, o segundo tipo de cancro mais frequente no sexo feminino a nível mundial. A doença, em 2018, causou 340 mortes em Portugal.A Associação de Promoção da Madeira (APM) lançou uma nova campanha, que é destinada ao mercado regional e tem como objetivo incentivar os madeirenses e os porto-santenses a fazer turismo ‘cá dentro’. A intenção é desafiar os residentes a “descobrir o muito que se pode fazer na Região”.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online