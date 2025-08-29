Nas bancas a edição 1341 do Tribuna da Madeira

Marmeleiros com “ações de cosmética”

Intervenção de limpeza de terrenos faz duvidar sobre gestão florestal. Há um “projeto inovador de silvicultura” para as imediações do Hospital dos Marmeleiros que pretende dotar a zona de novas espécies de árvores que permitam mitigar e conter os riscos de incêndios florestais. Em Julho de 2018, a então secretária regional do Ambiente, Susana Prada, também anunciou uma limpeza e reflorestação do local, tendo precisamente o objectivo agora anunciado por Micaela Freitas. A intervenção, desta vez, implicou o pagamento de 115 mil euros pelo Governo Regional.

Problema “longe de ser controlado”

Violência doméstica exige “criação de mecanismos eficazes de proteção”. Os vídeos partilhados nas redes sociais de uma bárbara agressão a uma mulher, em Machico, colocaram o flagelo da violência doméstica na ordem do dia e a Madeira com destaque mediático em todo o País. Vários partidos alertam para um problema que os números indiciam estar a agravar-se, exigindo “respostas firmes e eficazes” para as vítimas destes “atos hediondos”.

Antigo parque de campismo “votado ao abandono por desleixo”

A candidata do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Santo quer voltar a dotar a ‘ilha dourada’ de um parque de campismo, imagem de marca durante anos daquele destino. Recorde-se que o Governo Regional desmantelou o parque de campismo, que funcionou durante 40 anos, com a justificação de criar um parque urbano. Parque esse que, segundo a candidata socialista, “se encontra completamente ao abandono com a complacência da câmara PSD/CDS”. Nádia Melim entende que é tempo de voltar a apostar neste nicho de turismo que, além de tradicional, afirma, “é também importante para a economia local”.

Governo ‘diferencia’ enfermeiros

O Governo Regional (GR) considerou ser de “inteira justiça” equiparar o valor/hora da remuneração paga aos profissionais de saúde que integram o Serviço de Emergência Médica Regional (SEMER) ao que é pago pelo trabalho suplementar aos médicos e enfermeiros que prestam serviço nas unidades de saúde do Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM). Isto também considerando “a necessidade de incentivar” os médicos e enfermeiros da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR) “para preencherem os turnos diários desta equipa, face à dificuldade constante no preenchimento de todos os turnos”.

“Compromisso firme” com os bombeiros

A presidente Célia Pessegueiro reafirmou o “compromisso firme” da Câmara Municipal com os bombeiros destacando que o apoio à Associação Humanitária tem sido sempre uma prioridade, com um crescimento progressivo e consistente. O encontro realizado na Câmara Municipal da Ponta do Sol teve como objetivo analisar a atualização do modelo de financiamento da Associação Humanitária de Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, um tema central para garantir a valorização salarial dos bombeiros e, em simultâneo, a sustentabilidade da instituição.

“O mercado tem de funcionar de forma livre”

O JPP quer abrir o Funchal à concorrência para baixar o preço dos bens essenciais. Fátima Aveiro assumiu que se empenhará para que o Funchal tenha pelo menos mais uma cadeia de supermercados, para baixar o preço dos alimentos. A candidata à CMF afirma que “quando o mercado é controlado por quem está no poder, impedindo ou criando dificuldades a quem quer entrar no mercado, isso tem outro nome, que não é mercado, é protecionismo”.

“É fundamental recuperar o policiamento de proximidade”

A CDU realizou uma iniciativa, no sítio do Lazareto, dedicada às políticas de segurança pública. O candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, alertou, na ocasião, para o facto de hoje existir um forte sentimento de insegurança. O comunista realçou que em algumas localidades há relatos de furtos a habitações, a estabelecimentos comerciais e a viaturas. Sublinhando que mesmo que as estatísticas oficiais apontem para uma baixa criminalidade, entre a população, a perceção é que os problemas que potenciam a criminalidade estão a aumentar.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online