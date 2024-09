Nas bancas a edição 1293 do Tribuna da Madeira

“Não deixarei de exigir responsabilidades políticas”



Sancha de Campanella afirma que o PS “não pretende empatar” o apuramento das “responsabilidades políticas” decorrentes dos incêndios de agosto. A advogada e investigadora em práticas anticorruptivas, deputada do Partido Socialista à Assembleia Legislativa Regional, defendeu, na passada segunda-feira, dia 16, em sede da Comissão Especializada de Saúde e Proteção Civil, a prevalência dos “poderes de investigação” que dispõem a Comissão de Inquérito, requerida pelo Partido Socialista, sobre quaisquer outras audições que se realizem e comissões especializadas.

PJ volta a colocar a Madeira em ‘alvoroço’

«AB INITIO» implicou a execução de 43 mandados de buscas. Oito meses depois da constituição de Miguel Albuquerque e Pedro Calado como arguidos, novas suspeitas pairam sobre responsáveis políticos da Madeira. Desta vez, a investigação envolve até “prevaricação e financiamento proibido de partidos políticos”. O líder do PSD-M e do executivo madeirense diz que “o Governo está totalmente disponível para colaborar em todas as investigações”.

“Os militantes são fundamentais para o crescimento do CHEGA-Madeira”

No domingo, dia 22 de setembro, o CHEGA-Madeira irá realizar eleições internas, das quais resultarão os órgãos sociais que irão liderar o partido no próximo triénio. Miguel Castro, atual presidente e líder da bancada parlamentar, lidera a Lista A e apresenta-se aos militantes do partido com um projeto virado para o trabalho e seriedade.

Discutir o futuro do turismo na Europa

Sérgio Gonçalves propôs a realização de uma audição no Parlamento Europeu. O Deputado ao Parlamento Europeu Sérgio Gonçalves, membro da Comissão dos Transportes e do Turismo (TRAN), propôs a realização de uma audição no Parlamento Europeu sobre o futuro do turismo na Europa e de que forma se pode equilibrar o seu crescimento com o bem-estar dos cidadãos.

Políticas públicas para facilitar o acesso à habitação

A Habitação será o tema em destaque no próximo ‘Café Socialista’, promovido pelas Mulheres Socialistas da Madeira, este sábado, 21 de setembro, em Santa Cruz. Tendo como mote o poema de Ruy Belo intitulado “Oh As Casas As Casas As Casas”, a iniciativa pretende promover o debate e a reflexão sobre um dos temas mais preocupantes na Região e no País em geral, incentivando os participantes a conhecerem as propostas do PS-Madeira para esta área, bem como a proporem medidas de natureza política que ajudem a solucionar este grave problema.



“O dinheiro chega tarde e mal”

A data não foi estipulada, o Governo Regional apenas garante que vai pagar “brevemente” aos produtores de cana-de-açúcar o reforço de 10 cêntimos por quilo que prometeu na última campanha eleitoral. O JPP lembrou que “para o betão e o alcatrão” não há queixas por atrasos em pagamentos.

Albuquerque reafirma apoios às Casas do Povo

O Governo Regional formalizou contratos-programa com as Casas do Povo que ascendem a 1,2 milhões e lhes permitem assegurar a prossecução das suas “iniciativas de promoção do desenvolvimento social, económico e cultural”. Em Portugal Continental, há muito que estas entidades foram substituídas no seu papel social pelo poder autárquico sufragado e legitimado nas urnas. Miguel Albuquerque entendeu, em 2015, ser “importantíssimo” relançar as actividades das mesmas como “complemento às acções de proximidade junto da população”. Para a oposição, não passam da concretização de uma “política de propaganda” onde o PSD não é poder.

Docentes do ISAL ministram Aulas Magnas no Brasil

No seguimento do protocolo celebrado entre o Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) e a Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo, no Brasil, docentes do ISAL ministraram duas aulas magnas no Brasil. As aulas debruçaram-se sobre o tema “Direitos Humanos na Era Digital” e tiveram lugar na Escola Paulista de Ensino Superior de São Paulo. A iniciativa contou com a presença de quatro dezenas de alunos de Direito.

Tecnologias e soluções “inovadoras” para uma limpeza urbana + sustentável

O 6.º Encontro Nacional de Limpeza Urbana (ENLU), organizado pela Associação Limpeza Urbana – Parceria para Cidades + Inteligentes e Sustentáveis (ALU), vai realizar-se de 25 a 27 de setembro, no Funchal. Este município, exemplo de boas práticas nesta área e líder na sustentabilidade ambiental, vai receber especialistas, profissionais e entusiastas do setor para analisar desafios e soluções inovadoras, a nível ambiental, económico e social.

Tradição de Bairradinos de Ourentã na Madeira

O Grupo de Folclore Cultural e Recreativo da Quinta Grande foi neste fim de semana visitado pelo Rancho Bairradinos de Ourentã. Provenientes da freguesia de Ourentã, localidade situada entre a Gândara e a Bairrada tem Cantanhede como Sede de Concelho e como Distrito Coimbra, vêm de uma terra com tradições folclóricas e por isso é que em abril de 1977, um grupo de amigos da sua terra resolveram formar um rancho atribuindo-lhe o nome de “Os Bairradinos”.

