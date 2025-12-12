Nas bancas a edição 1356 do Tribuna da Madeira

GESBA foi “capturada” pelo PSD

O presidente do PS-Madeira e líder parlamentar do partido acusou, nesta quarta-feira, o Governo Regional de desistir dos madeirenses e porto-santenses e de ter prioridades invertidas, ao cortar em áreas como a saúde e a habitação e apostar na construção de campos de golfe. Os socialistas promoveram umas jornadas parlamentares precisamente para analisar o Orçamento Regional para 2026, com Paulo Cafôfo a criticar as opções do Executivo, numa conjuntura em que a Região continua a arrecadar recordes de receitas, em que o Governo apregoa o crescimento do PIB, mas a população continua a enfrentar problemas em várias áreas.

Custo da habitação também sobe para o Governo

Os realojamentos dos agregados familiares desalojados na sequência da obra de «Construção do Novo Hospital do Funchal» deverá implicar, no próximo ano, que o Governo Regional gaste 340 mil euros com os “encargos financeiros” decorrentes da “celebração e renovação” de contratos de arrendamento. Em Outubro de 2020, recorde-se, a Região abriu uma consulta ao mercado para saber os preços para arrendar habitações com tipologias entre T1 e T5, localizadas entre as freguesias de Câmara de Lobos e Caniço, que seriam destinadas a alojar essas mesmas famílias que viviam na área de Santa Rita. Mais de um ano depois, em Dezembro de 2021, a empresa pública Investimentos Habitacionais da Madeira acabaria por constatar que ainda havia “um número de famílias com necessidades de realojamento, em virtude do processo expropriativo para dar continuidade à obra”.

Unidos pela preservação ambiental

Ainda no âmbito do projeto #endplasticsoup, o Rotary Club Zarco e a @madeira_extreme realizaram, no passado dia 22 de novembro, uma intervenção ambiental no canyon da Ribeira Funda (Meia Légua), removendo grandes quantidades de resíduos, maioritariamente plástico, acumulados ao longo do leito. Este tipo de poluição representa um risco sério para o ecossistema do canyon, afetando espécies locais e comprometendo a qualidade da água. Com a chegada do período de maior pluviosidade, havia ainda a forte possibilidade destes resíduos serem arrastados para o mar, contribuindo para o agravamento do lixo marinho.

Madeira é o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025

A Madeira foi eleita este sábado como o Melhor Destino de Cruzeiros da Europa 2025. Um prémio entregue pelos World Cruise Awards que, nas palavras do secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, pertence a todos os madeirenses. “Este reconhecimento não se dirige apenas ao setor dos cruzeiros, que, de facto, muito merece. É também uma justa homenagem a todos os madeirenses, cuja simpatia, competência e arte de bem receber tornam a Madeira um destino turístico de excelência”, afirmou José Manuel Rodrigues, responsável pela tutela da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA).

Funchal quer combater as beatas no chão

A Câmara Municipal do Funchal realizou, na Placa Central, uma iniciativa de combate à poluição urbana e de promoção da limpeza. O principal objetivo foi alertar os transeuntes para o impacto negativo de deitar beatas de cigarro para o chão, incluindo a entrega de cinzeiros portáteis. A ação decorreu entre as 18h00 e as 19:00 contando com a presença notória da mascote do Ambiente, o “Simão”, que interagiu com o público, tornando o alerta mais apelativo.

“Precisamos de ter uma economia competitiva”

Na quarta-feira, dia antes da contestação ir para as ruas, Miguel Albuquerque considerou que a greve de ontem era “completamente despropositada”. Segundo os sindicatos, o novo o pacote laboral do Governo da República constitui “o maior ataque aos direitos dos trabalhadores”, mas o chefe do Executivo madeirense diz que há que “acompanhar a evolução”, introduzir “algumas das regras que a maioria dos países europeus já têm” e “olhar para aquilo que é a realidade do mundo de hoje”. Grande parte das greves, aponta o presidente do Governo Regional, são motivadas por “interesses partidários”.

“Aumento da capacidade dos lares é bem-vindo”

O lar da Associação de Socorros Mútuos acaba de ser inaugurado e já tem lotação esgotada. Foi o primeiro na Madeira a ser construído no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência. Miguel Albuquerque diz que as Instituições Particulares de Solidariedade Social podem fazer mais, com “menores custos”, “maior eficácia” e com “maior racionalidade económica”. Há “cerca de 1.300 pessoas” à espera de vaga numa Estrutura Residencial para Idosos.

Educação como “pilar central” do desenvolvimento regional

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira esteve, nesta quarta-feira, na Escola do Mar – Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, numa visita dedicada à análise das políticas educativas previstas no Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2026. A iniciativa permitiu acompanhar de perto um projeto pedagógico diferenciado, que evidencia a capacidade das estruturas escolares regionais para desenvolver respostas inovadoras e alinhadas com a identidade da Região.

Melhorar a gestão nos principais pontos turísticos

Foi apresentado o “Sistema Integrado de Gestão de Percursos e Atividades: Modelo de Monitorização dos Limites Aceitáveis de Capacidade de Carga”. A partir de janeiro os percursos pedestres classificados serão utilizados mediante reserva e pagamento prévio.

