Nas bancas a edição 1109 do Tribuna da Madeira

“Há mais vida para além da política”

Projeto da Câmara de Santa Cruz aguarda há mais de um ano por resposta do Governo

“Era bom que não fosse necessária a existência da Cáritas”

Programa europeu para a saúde: 5,1 mil milhões de euros para os próximos 7 anos

Funchal quer fazer a diferença em prol do ambiente

Albuquerque renova esperança em Marcelo

“Nunca vi o cancro como a minha sentença de morte”

“Este investimento é mais um reflexo da gestão firme deste Executivo”

Idalino Vasconcelos admite deixar a política e não voltar a se candidatar a um novo mandato. O Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo fez um balanço do trabalho concretizado e apontou os ‘entraves’ que encontrou no percurso. Sem ‘papas na língua’, o autarca remata: “Houve algumas personalidades afetas ao meu partido que não ajudaram em nada. Alguns militantes e simpatizantes nunca reconheceram em mim a capacidade de liderar”. Idalino garante que está de saída “com a consciência de missão cumprida”.A Câmara Municipal de Santa Cruz já tem concluído, há mais de um ano, o projecto para o jardim e miradouro das Lages, em Gaula. Mas também desde essa altura espera por uma resposta do Governo Regional, proprietário do terreno que está ao abandono.As “consequências económicas e sociais da pandemia, que devastaram a economia, estão a provocar mais desemprego, salários em atraso, fecho de empresas, com consequências sociais gravíssimas”. É por isso que a “Cáritas tem um papel importante no apoio a essas pessoas, quer como instituição da igreja, quer como instituição que integra o Fundo de Emergência Social da Região”, apontou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.Sara Cerdas, negociadora no novo programa europeu para a saúde – EU4Health, que reserva 5,1 mil milhões de euros no âmbito do próximo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para os próximos 7 anos, apresentou esta manhã o relatório final, que segue para votação em plenário, considerando-o “o programa mais ambicioso e completo na área da saúde”.A Câmara Municipal do Funchal está ciente da importância de continuar a destacar os impactos negativos do uso de herbicidas sobre a saúde humana e o meio ambiente. Como tal, diz que vai continuar a dotar as pessoas de informação para que estas tenham cada vez mais referências e tomem a iniciativa de fazer a diferença em prol do ambiente.A Madeira tem “aspirações” em questões que são “fundamentais” para o futuro da Região Autónoma e Miguel Albuquerque espera que o novo mandato de Marcelo Rebelo de Sousa seja uma oportunidade para o aprofundamento da Autonomia. O Presidente do Governo Regional já considerou que o papel do Presidente da República “não é servir nem de charneira, nem de salva-vidas, nem de bengala do Governo da República”.Cláudia tem 56 anos de idade e vive com cancro do ovário avançado. Conta na primeira pessoa a sua história em vídeo para estimular e incentivar as mulheres que passam pelo cancro a não baixar os braços.Funchal atribui 261 mil euros a entidades de cariz social. Foi aprovado, por unanimidade, em Reunião de Câmara, a deliberação para atribuição de apoios financeiros a entidades de cariz social, no valor de 261 mil euros. Este é um procedimento da Câmara Municipal do Funchal que decorre ao abrigo do Regulamento de Atribuição de Apoios Financeiros ao Associativismo e Atividades de Interesse Municipal.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online