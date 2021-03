É com grande pesar que anunciamos o falecimento de Teotónio Melim, com 58 anos de idade. Teotónio Melim foi o ilustrador do «Tribuninha», o suplemento infanto-juvenil que era distribuído junto com o Semanário «Tribuna da Madeira» durante vários anos.

A direção e redação do semanário regional deixa as sinceras condolências à família enlutada.