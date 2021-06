Nas bancas a edição 1124 do Tribuna da Madeira

“A especulação imobiliária comanda a cidade”

O candidato da CDU às eleições autárquicas promoveu uma iniciativa política sobre os projetos em curso no “Miradouro da Vila Guida” e “Dubai na Madeira”. Edgar Silva afirma que ambos os projetos “descaraterizam a cidade” e aponta que “quem mais ordena é o capital”.

“Chumbos” e “objectivos eleitoralistas”

“Tacticismo”, “bloqueio” e “condicionamento” da gestão financeira do município do Funchal. PSD e CDS, os partidos da coligação que compõe o Governo Regional, têm sido acusados de usarem as autarquias como “arma” estratégica e de “nem a maior pandemia do século ser suficiente para inverter a política de terra queimada”.

Funchal compromete-se com a habitação social

Paulo Cafôfo diz que a Autarquia do Funchal foi a primeira entidade a apresentar uma Estratégia Local de Habitação, tendo nos últimos quatro anos construido mais de 66 fogos de habitação social. Miguel Silva Gouveia afirma que poderia fazer ainda mais “se o PRR que está destinado à RAM incluísse também as câmaras municipais”.

Sérgio Teixeira

“A retoma depende de muitos fatores”

Nomeado a 3 Categorias dos Prémios de Formação Turística em Portugal – Hospitality Education Awards, Sérgio Teixeira mostra-se orgulhoso por esta distinção que reconhece os melhores na educação, formação e inovação no Turismo, e afirma que pretende continuar a “fazer mais e melhor” pela Madeira na área do turismo. Sérgio Teixeira não descarta sonhar “um dia ser Secretário Regional do Turismo”.

Rocío Marquez encerra temporada artística

O Teatro Municipal Baltazar Dias encerra, no dia 29 de julho, a temporada artística 2020/2021, com o concerto da Rocío Marquez, uma das mais deslumbrantes vozes do flamenco contemporâneo. A cantora espanhola estreia-se no Funchal para apresentar o seu último e multipremiado álbum ‘Visto en El Jueves’, que em 2020 arrecadou o prestigiado ‘Les Victoires du Jazz’ na categoria Melhor Álbum de Músicas do Mundo.

“Algumas medidas foram decisivas”

O presidente do Governo Regional não tem dúvidas que a Covid-19 causou o “maior desafio da nossa geração” e que a crise de saúde pública gerada “afectou profundamente” a vivência normal dos cidadãos. As consequências foram “devastadoras” para a economia e sociedade, mas o GR “actuou com clareza” e “fixou objectivos prioritários”.

“Importa dar palco à realidade invisível”

O evento, que se realizou pela primeira vez no Funchal, debateu temas relevantes da atualidade tais como a saúde mental, a ecoansiedade, a depressão e a somatização. Miguel Silva Gouveia afirma que “o Funchal é uma cidade inclusiva” e realça que “um festival como o Mental é mais atual do que nunca”.

Melhorias “em prol da justiça”

A deputada madeirense à Assembleia da República, Marta Freitas, reivindicou mais atenção e melhoramentos de alguns edifícios judiciais da Madeira, elogiando o trabalho desenvolvido na reestruturação do Tribunal da Ponta do Sol. Durante a audição que se realizou, na manhã desta quarta-feira, com a ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, Marta Freitas sensibilizou para os melhoramentos necessários no Tribunal de Santa Cruz, espaço que foi recentemente alvo de intervenções nas instalações elétricas, destacando que “é essencial a transferência da esquadra de Santa Cruz para o seu espaço previsto, pois neste momento ainda partilha o mesmo edifício com o tribunal.”

“Justíssimo reconhecimento” dos Combatentes

O Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira destacou, na cerimónia de inauguração do monumento em Homenagem dos Combatentes da Calheta na Guerra do Ultramar, que decorreu no jardim dos Paços do Concelho da Calheta, o quão imperioso é reconhecer o espírito de missão e patriotismo daqueles que deram o corpo às balas pela sua nação. “Não se trata de uma questão ideológica ou política. Trata-se de prestar um justíssimo reconhecimento aos que foram obrigatoriamente recrutados para defender a Pátria nos territórios ultramarinos.”, afirmou José Manuel Rodrigues, na sua intervenção, fazendo questão de felicitar o Município da Calheta e o Núcleo do Funchal da Liga dos Combatentes pela iniciativa deste tributo.

Sindicato denuncia «grave situação» no pré-escolar e creches

O Sindicato dos Professores da Madeira promoveu uma conferência de imprensa, nesta quarta-feira, dia 23 de junho, na sua sede, à Calçada da Cabouqueira. Esta conferência teve por objetivo, essencialmente, «denunciar a grave situação que enfrentam os estabelecimento de educação pré-escolar e creches sob a tutela da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, nos quais a falta de recursos humanos tem sido sistematicamente ignorada pelos governantes, apesar das sucessivas denúncias do SPM e constantes solicitações para que fossem tomadas medidas com vista a solucionar esta grave situação, a bem da educação da nossa região», lê-se no comunicado enviado à redação.

