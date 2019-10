Nas bancas a edição 1035 do Tribuna da Madeira

Violência contra idosos “não pode ser remetida ao silêncio”

A APAV – Associação Portuguesa de Apoio à Vítima defende um combate eficaz da violência contra as pessoas idosas. O Dia Internacional da Pessoa Idosa foi assinalado pela UMAR/Madeira. Na Região, mais de mil pessoas idosas com acima dos 85 anos estão a viver sozinhas. Existem carências que prevalecem com a existência de Pessoas Institucionalizadas, e outras dependentes a viver em casa em precárias condições.A Autarquia do Funchal embargou parcialmente as obras de remodelação e ampliação deste hotel, em maio de 2018, na altura Hotel Santa Maria, devido ao incumprimento do projeto ao nível do terraço e varandas. O Turim Santa Maria Hotel, investimento do grupo hoteleiro português Turim Hotels, abriu portas esta semana, mas sem o processo de licenciamento estar ainda concluído. A CMF já atuou e vai aplicar uma coima por “ocupação indevida do edifício”.Bases programáticas para a formação do futuro governo já estão no papel. O acordo está ‘fechado’, vai para ratificação partidária na próxima semana e deverá permitir que uma coligação entre PSD e CDS/PP forme o novo Governo Regional para os próximos quatro anos. “É um acordo que legitima e tem representados todos os interesses das Madeira e do Porto Santo”, garantiu Pedro Calado, actual e futuro vice-presidente do executivo madeirense.Foi inaugurada, esta semana, a nova sede das Águas do Funchal, um edifício inteiramente reabilitado na freguesia de Santa Maria Maior, onde já funcionou a antiga Escola Básica do 1º Ciclo Aspirante Mota Freitas. A cerimónia foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, ao lado do restante Executivo Municipal.Portugal é um país onde a eletromobilidade mais cedo se desenvolveu na Europa desde 2008. Nesse ano, o Governo deu os primeiros passos e um acordo foi assinado para criar uma rede nacional para Veículos Zero Emissões, dentro de 3 anos. Isto contribuiu para a criação da Rede de Mobilidade Elétrica – uma rede integrada de eletromobilidade, que instalou em Portugal, uma infraestrutura para carregamento de veículos.O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou o novo Balcão da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas no concelho da Calheta, espaço de atendimento presencial, que visa descentralizar e aproximar os serviços daquela secretaria aos agricultores, viticultores, produtores pecuários e profissionais do setor da pesca.Legislativas Nacionais realizam-se no próximo domingo. São quase duas dezenas de candidaturas de partidos e coligações que constarão do boletim de voto na Região Autónoma da Madeira. Livre, MPT, Iniciativa Liberal, BE, PTP, PNR, Chega, CDU, PPM, Aliança, PURP, PSD, PS, CDS/PP, PAN, RIR, Nós, Cidadãos!, PCTP/MRPP, JPP e PDR apresentam-se à Assembleia da República. O círculo eleitoral da Madeira para as Legislativas Nacionais elege seis deputados. Nas últimas foram 3 do PSD, 2 do PS e 1 do BE.A Câmara Municipal de São Vicente continua a apostar e a reforçar os apoios à educação com políticas que visam combater as desigualdades e as carências financeiras e promover uma efetiva igualdade de oportunidades no acesso à educação.A Câmara Municipal do Funchal volta a associar-se, ao longo do dia da passada sexta-feira, dia 27, à campanha mundial “Clean Up the World – Limpar o Funchal do mar à serra”, desta feita englobada na Semana Global pelo Clima, que o Município tem vindo a dinamizar nos últimos dias. Os trabalhos limpeza e de sensibilização dividem-se por vários palcos de ação, desde leitos de ribeiras, áreas exteriores e logradouros dos conjuntos habitacionais camarários, praias, escolas e diversas outras áreas públicas.A Galp reduziu as suas emissões de gases com efeito de estufa em mais de 500 mil toneladas (kt) em 2018, fruto de um programa estruturado de investimento,contribuindo para que os seus clientes e consumidores que abastecem na rede Galp tenham igualmente reduzido a sua pegada ambiental.

