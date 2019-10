Nas bancas a edição 1036 do Tribuna da Madeira

“Estabilidade!”, dizem eles

É na próxima terça-feira, dia 15 de outubro, que toma posse o XIII Governo Regional da Madeira, que Rui Barreto, o presidente do CDS/PP-M, diz que “terá de ser maior do que a soma dos dois partidos”. Miguel Albuquerque, por seu lado, reafirmou a convicção de que a parceria PSD/CDS será materializada num “acordo estável para 4 anos”. “Aquilo que sempre nos presidiu foi pensar na Madeira, nas futuras gerações, nos desafios do futuro”, garantiu o ‘parceiro’ centrista.

Investigadores lançam Campanha sobre praga do percevejo asiático

Numa altura em que se discute intensamente o combate à vespa asiática (vespa velutina), «existe outro inseto muito problemático, o percevejo asiático (Halyomorpha halys), que, com certeza, nos vai incluir na já longa lista de países invadidos em todo o mundo», alerta um grupo de investigadores da Universidade de Coimbra (UC).

Militares distinguidos em dia de aniversário do RG3

A cerimónia ficou também marcada pela abertura da exposição fotográfica “Missão no Iraque”, patente até ao dia 20 de outubro no Madeira Shopping. Foi igualmente referido, que o Padre Marco Abreu, recentemente ordenado pela Diocese do Funchal, será o Capelão do Exército, a servir na Madeira, na Diocese das Forças Armadas e Segurança.

ACIF promove Informação sobre painéis fotovoltaicos

No âmbito do projeto SMILE, realizou-se uma sessão de informação para portadores de painéis fotovoltaicos para autoconsumo (que não efetuem venda de energia fotovoltaica para a rede elétrica da EEM) nesta quinta-feira, dia 10, na Sala Polivalente da Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos.

‘Ilhas ecológicas’ no Bairro da Nazaré

O investimento cofinanciado da Câmara Municipal do Funchal foi superior a 300 mil euros.

Pescadores sensibilizados para o combate ao lixo marinho

A Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais, Susana Prada, deslocou-se à baía de Câmara de Lobos, para uma cerimónia de entrega de material de sensibilização aos pescadores. Tem-se verificado que a grande maioria do lixo marinho encontrado no arquipélago da Madeira tem a sua origem em embarcações não só de pesca, mas também da marinha mercante, pelo que a ação de amanhã tem o objetivo de sensibilizar os profissionais do setor da pesca para a importância das boas práticas, de modo a melhorar a gestão de resíduos a bordo das embarcações.

Crédito Agrícola lança campanha “CA Jovens”

O Crédito Agrícola acaba de lançar mais uma campanha “CA Jovens” que disponibiliza uma oferta exclusiva de produtos com condições atractivas, para jovens dos 13 aos 17 anos.

Festival de Marionetas “a céu aberto”

O MARIOFA – Festival de Marionetas e Formas Animadas – percorre vários espaços no Funchal, com animação cultural patente até este sábado.

Universidade Sénior Gonçalves Zarco com “Casa cheia”

A professora Maria do Céu Barcelos “é a pessoa indicada para dar continuidade ao nosso projeto”, reconhece o (ainda) presidente do Conselho Executivo da escola, Rui Caetano, que está de saída para a Assembleia Legislativa da Madeira.

“A advocacia madeirense precisa de uma voz forte”

Mariana Pinto da Cruz é candidata à presidência do Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Advogados.

