Edição nº 1376 do Semanário Tribuna da Madeira

Encerrado sem decisão de seleção

Concurso público para alienação da ‘fábrica das algas’ não teve interessados. Não foi apresentada qualquer proposta no âmbito do concurso público internacional para a alienação de participação social detida pela Empresa de Eletricidade da Madeira no capital social da EEM – Biotecnologia, a empresa responsável pela chamada ‘fábrica das algas’. Em 2023 o Tribunal de Contas assinalou que a incerteza sobre o projeto era crescente, pela falta de domínio técnico ou comercial da EEM – Biotecnologia e por a empresa depender de terceiras entidades para garantir a operação da Unidade de Produção de Biomassa do Porto Santo, razão pela qual a entidade das contas duvidava que a alienação fosse mesmo exequível.

“Vamos ter de trabalhar em conjunto”

Albuquerque e Barreto já definiram “regras básicas” para o relacionamento institucional. O presidente do Governo Regional e o Representante da República para a Madeira trocaram impressões na terça-feira sobre o relacionamento entre as duas instituições, num encontro que foi importante para definir “um conjunto de regras básicas” para o relacionamento institucional “decorrer da melhor maneira”. Ficaram para “outra reunião” os dossiês pendentes”.

“Esta escolha não é técnica é política”

O mau tempo voltou a causar prejuízos no Porto Moniz, tendo sido afetada a via expresso na zona do Seixal. O autarca local, Olavo Câmara, mostrou-se preocupado pela insegurança da população e apontou que é tempo de o Governo Regional da Madeira agir. Ao que Albuquerque reagiu admitindo que não há fundos disponíveis para este tipo de obra de grande dimensão, o que suscitou críticas. Dias depois desta declaração dita ‘polémica’, Miguel Albuquerque anunciou, durante a sessão comemorativa dos 112 anos da Ribeira Brava, que será “estendida a promenade da Ribeira Brava até à Ponta do Sol”.

“Albuquerque vive numa bolha”

Élvio Sousa

“Albuquerque está a admitir um falhanço político”

Miguel Silva Gouveia

“Mas tem dinheiro para novos campos de golfe”

Victor Freitas

Bordado com desempenho positivo

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, marcou presença na inauguração da exposição “Mesas da Flor Bordal”, integrada nas celebrações da Festa da Flor.

“Um atentado aos direitos dos pescadores”

O JPP critica as recentes restrições impostas para atracar no cais da Calheta. As recentes restrições impostas pela empresa privada que explora a marina do porto de abrigo da Calheta, impedindo que os pescadores utilizem o cais para paragem das suas embarcações é, segundo o Juntos Pelo Povo, “um atentado aos direitos dos pescadores”. Numa visita ao local, esta terça-feira, os deputados pelo JPP referiram que “já são poucos os pescadores locais que se mantêm na atividade, em resultado da falta de atenção e apoio por parte das entidades competentes, e quando problemas como estes, desnecessários, incompreensíveis e inaceitáveis surgem, a vontade de desistir cresce”.

Seara Velha – Situação acompanhada “com rigor”

O presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos esteve, recentemente, na Seara Velha, no Curral das Freiras, para informar a população dos trabalhos que estão a ser feitos e das hipóteses que estão a ser analisadas.

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