Nas bancas a edição 999 do Tribuna da Madeira

“É mais fácil enganar as pessoas do que os computadores”

O alerta é deixado por Nuno Perry em vésperas do evento MadCyberWeek, que se realiza na próxima semana na Região e conta com um painel de especialistas nesta área. O entrevistado fala sobre o mundo virtual, englobando a população e empresas, e deixa alertas aos utilizadores, sobretudo aos jovens que jogam online.

Ronaldo pode perder ‘títulos’

Jogador da Juventus foi condenado por fraude fiscal em Espanha.

Instituições “não estão preparadas” para lidar com a demência

Nélida Aguiar é um dos principais rostos da luta por um Estatuto do Cuidador Informal em Portugal. Ao «Tribuna», aponta as lacunas existentes, entre elas a falta de apoio psicológico para os próprios cuidadores.

Profissões importantes “é preconceito”

Miguel Albuquerque diz que o Governo Regional não forma as pessoas para o desemprego,

mas para responder às necessidades da Economia.

Nova campanha sobre violência contra idosos

O envelhecimento da população mundial e muito particularmente das sociedades europeias constitui um dos maiores desafios do século XXI. Reconhecendo que a violência contra as pessoas idosas é uma questão social, de segurança e de saúde pública, considera-se que o combate eficaz deste problema contribui para um futuro mais inclusivo, em que todos sejam respeitados em cada ciclo da vida, nomeadamente no contexto de um envelhecimento ativo e saudável.

Cafôfo enalteceu papel dos psicólogos nas Escolas

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, realçou que “é urgente darmos atenção às necessidades dos jovens”. A Conferência “Infância e Desenvolvimento: desafios à intervenção e articulação entre serviços” decorreu no Colégio dos Jesuítas, e foi promovida pela Delegação Regional da Madeira (DRM) da Ordem dos Psicólogos Portugueses (OPP)

Encontro com o Cinema na Ponta do Sol

O Centro Cultural John dos Passos será palco, nesta sexta-feira, dia 25, do Encontro com o Cinema, com «Happy end», de Michael Haneke, pelas 21:30H.

Pensionistas “não sentiram o aumento” a que têm direito

Defende a Direção da Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos.

O MURPI aponta que «o aumento das pensões e a atualização extraordinária tem de ser acompanhada por informação discriminada do valor da reforma a partir de Janeiro de 2019. Ressarcir, no imediato, os reformados das retenções na fonte indevidas pela aplicação da Tabela de IRS de 2018.

“Pirata” parte em aventura até 2022

Henrique Afonso, conhecido por “Pirata”, partiu do Funchal, esta semana, solitário, no Veleiro Sofia do Mar, para uma aventura de 30 mil milhas náuticas, que durará até 2022.

“Funchal está ao lado da tolerância”

Autarquia celebra protocolo para exploração de um hotel LGBT.

Pouco mais de um ano depois da primeira Marcha do Orgulho LGBT no Funchal, é no turismo e na hotelaria que Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais ou Transgéneros e Intersexo vêm mais um sinal de “igualdade” na Região Autónoma. Desta vez, é com a assinatura de protocolos de cooperação que pretendem explorar um nicho de mercado.

Resultados exigem “Respeito” pela classe docente

A EB23 Dr. Horácio Bento de Gouveia foi palco do «I Encontro Regional STEM – Science, Technology, Engineering and Mathematics».

O evento contou com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho, que considerou que um mundo global, progressivamente dependente das novas tecnologias da informação, impõe aos estudantes elevados níveis de diferentes literacias, o que só pode ser atingido pela elevação do nível de intervenção dos docentes.

Autarquia partilha esperança com os venezuelanos

Os organizadores da manifestação, que teve lugar na tarde desta quarta-feira, na Praça do Município, com vista à deposição do governo liderado por Nicolás Maduro na Venezuela, foram recebidos pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €.

assinaturas@tribunadamadeira.pt