Nas bancas a edição 1375 do Tribuna da Madeira

Mais dinheiro para a Festa da Flor

Os dois cortejos “implica mais investimento”. É a justificação dada pelo secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, que destaca que são mais de 4 mil as pessoas envolvidas e um investimento global de 1 milhão e 74 mil euros. Um valor muito superior ao de 2025 para uma festa em que as flores importadas reinam.

“A violência não termina na infância”

Funchal debateu sobre a prevenção dos maus-tratos em iniciativa que reuniu especialistas das áreas da infância e juventude. A sala da Assembleia Municipal do Funchal acolheu, esta semana, uma conferência dedicada ao tema “Prevenção de Maus-Tratos na Infância”, numa iniciativa promovida pela Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Saúde e Bem-Estar, em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Funchal.

Reforço assistencial a doentes oncológicos foi aprovado

O deputado do Juntos Pelo Povo (JPP), Filipe Sousa, manifesta a sua “enorme satisfação” pela aprovação, em sessão plenária da Assembleia da República realizada na última sexta-feira, do projeto de resolução apresentado pelo JPP que recomenda ao Governo “o reforço do rastreio oncológico, da resposta assistencial e da proteção dos doentes oncológicos”. De acordo com o deputado, a aprovação do projeto do JPP representa “um passo significativo no reconhecimento da necessidade urgente de melhorar a resposta pública à doença oncológica em Portugal, uma das principais causas de morbilidade e mortalidade no país”.

Oposição autárquica quer “política mais ambiciosa”

Os vereadores eleitos pelo PSD em Machico votaram contra a Prestação de Contas de 2025 da autarquia liderada pelo PS, denunciando o que consideram ser “um retrato claro de ineficácia, falta de execução e ausência de rumo estratégico”. No Funchal, um município sob gestão dos social-democratas, um dos argumentos dos socialistas para o ‘chumbo’ das contas do ano passado foi a “gestão profundamente ineficaz e desligada das necessidades reais da população”.

“A Proteção Civil não vive de promessas”

Albuquerque garante compromisso na “defesa intransigente” da população e do território. Os incêndios que fustigaram a Madeira em 2024 serviram na terça-feira, no debate mensal da Assembleia Legislativa, para questionar o Governo Regional se a Região está “mais protegida” depois daqueles fogos florestais, nomeadamente após as questões que então foram suscitadas sobre a forma de combate aos fogos e eventuais erros de gestão cometidos pelo Executivo. Miguel Albuquerque diz que a a proteção civil “é um espaço que tem de permanecer imune ao populismo e às simplificações fáceis”.

Portosantenses “revoltadados” e “abandonados”

PS exige presidente de câmara mais reivindicativo e critica prioridades invertidas do Governo no Porto Santo. A presidente do PS-Madeira alertou para a necessidade de o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo ser mais reivindicativo na defesa dos interesses da população local. Célia Pessegueiro, que esteve recentemente na ilha dourada a contactar com a população, e participou num convívio com militantes e simpatizantes do PS, dando continuidade às comemorações dos 52 anos do 25 de Abril e dos 50 anos da Constituição da República, que consagrou as autonomias regionais e reconheceu o poder local, permitindo autarcas democraticamente eleitos.

“Clube que nunca deixou de honrar a Madeira”

Marítimo pode fazer em ‘casa’ a festa do título de campeão da II Liga. Confirmada já a presença entre os grandes para a época 2025/2026, o Marítimo pode esta sexta-feira também alcançar o título de campeão da II Liga em partida disputada com o Leixões em pleno Estádio dos Barreiros. O Executivo madeirense considera que o sucesso do clube “é também o sucesso da Região e da política desportiva que tem vindo a ser consolidada ao longo dos anos, com investimento, visão estratégica e apoio ao desenvolvimento do desporto regional”. Miguel Albuquerque descarta um aumento dos apoios públicos aos clubes. Foi em ‘casa’ que a festa da subida de escalão ganhou maior fulgor no passado fim-de-semana.

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