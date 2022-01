Nas bancas a edição 1152 do Tribuna da Madeira

“Estamos todos debaixo do mesmo chapéu”

Surpreendido com a existência de contratos-programa celebrados com a autarquia do Funchal, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, decidiu desafiar Pedro Calado a exercer a sua “magistratura de influência” junto do Governo Regional. Isto porque Calado é agora presidente da Associação de Municípios e parece ter mudado de “ideias”.

Falta de habitação a custos controlados é “lacuna grave”

Foi aprovado, nesta quinta-feira, na reunião semanal da Câmara Municipal do Funchal (CMF) o licenciamento de um projecto privado para a construção de dois blocos habitacionais a custos controlados. Nesse sentido, serão construídos 60 fogos na Rua Cónego Dr. Agostinho Gomes, na freguesia de Santo António.

Assuntos pendentes ‘esperam’ pelo Governo

O partido Juntos pelo Povo diz que os “reais problemas” dos madeirenses e porto-santenses não podem ser “esquecidos e secundarizados”, nomeadamente aqueles que foram objecto de promessas eleitorais por parte de PSD e CDS/PP. É por isso que, após insistência, vai levar várias questões pendentes ao Parlamento.

Lobo Marinho ‘encosta’ para manutenção

O navio Lobo Marinho foi para manutenção, no porto do Caniçal, com uma duração prevista de 5 semanas. As viagens para o Porto Santo serão salvaguardadas, por avião, via Binter, estando disponíveis 50 lugares por dia. O abastecimento será assegurado, por navio de carga contentorizada, com uma viagem semanal para o transporte de mercadorias entre a Madeira e o Porto Santo.

Covid cancelou dois grandes eventos

A situação pandémica levou o Governo Regional a anunciar o cancelamento das festividades de Carnaval. Antes, só o Festival do Atlântico teve o mesmo desfecho. A Festa da Flor foi realizada após adiamento, enquanto a Noite do Mercado e o Fim-de-Ano decorreram sob medidas restritivas. No Rali Vinho Madeira foi a atitude “cívica e compreensiva” dos madeirenses que levou a prova para a estrada.

PSD-M quer deputados “comprometidos”

Sérgio Marques afirma que a meta definida é “ganhar as eleições”. O cabeça-de-lista da coligação PSD/CDS “Madeira Primeiro” realça que as eleições, a 30 de janeiro, são uma oportunidade para “o País mudar de rumo”.

‘Confiança’ contra violação do PDM

Na primeira reunião do ano da Câmara Municipal do Funchal (CMF) foi discutida uma única proposta que visava o licenciamento de um piso a mais sobre o permitido no Plano Director Municipal, a um empreendimento privado de 60 fogos de habitação colectiva.

“PSD, CDS e o PS não cumpriram a sua palavra”

Em causa, está o facto de a Madeira continuar sem um ferry. Élvio Sousa defende que o ferry “é essencial para baixar os preços das mercadorias”.

Fonseca pede adiamento do Congresso

Segundo a nota de imprensa enviada à redação, datada de 5 de janeiro de 2022, sobre a Moção ao XX Congresso Regional do PS Madeira, enviada pela Alternativa Democrática e Social, pela Nossa Madeira, tendo Miguel Fonseca como 1º subscritor: «Apelo público à Presidente da Comissão Regional do PS.

PRODERAM 2020 abre novo período de candidaturas

Teve início, nesta terça-feira, dia 4 de janeiro de 2022, um novo período de candidaturas aos apoios do PRODERAM 2020, para a Submedida 4.4, de ajuda a investimentos não produtivos relacionados com a concretização dos objetivos em termos de agroambiente e clima.

Concurso de Montras teve participação recorde

O Concurso de Montras de Natal 2021, organizado pela Câmara do Funchal, em parceria com a ACIF, para dinamizar o comércio local, atingiu pela primeira vez a meia centena de lojas participantes, um aumento de cerca de 10% em relação à edição do ano anterior.

