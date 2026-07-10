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Nas bancas a edição 1385 do Tribuna da Madeira

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“Não é aceitável que a legislação ambiental seja desrespeitada”

A Quercus – Madeira impugnou administrativamente a Decisão de Conformidade Ambiental do “Sistema de Teleféricos e Parque Aventura do Curral das Freiras”.

 

Seara Velha – Talude estável e com monitorização permanente

O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, deslocou-se, esta quarta-feira, ao sítio da Seara Velha, na freguesia do Curral das Freiras, para acompanhar os trabalhos de monitorização que têm vindo a ser implementados na sequência da derrocada ali registada, numa visita em que esteve acompanhado pelo executivo da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

 

Economia forte “só com menos impostos e sem monopólios”

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) afirmou que uma economia forte só é possível quando há “concorrência, menos carga fiscal, igualdade de oportunidades para todos, e nunca com privilégios para alguns”. Élvio Sousa liderou uma delegação do JPP, onde se incluíam deputados, autarcas e dirigentes que visitou, esta segunda-feira, a Expomadeira para reafirmar a posição do JPP ao lado das empresas, em especial das pequenas e médias empresas, que criam emprego, investimento e riqueza na Madeira.

 

Fazer da economia do mar “uma prioridade fundamental”

José Luís Carneiro quer fazer do mar um dos eixos fundamentais da diversificação económica. O secretário-geral do Partido Socialista considerou, nesta terça-feira, que a economia do mar tem de constituir uma das grandes prioridades do País, salientando a importância de aproveitar todo o potencial das atividades ligadas ao mar para a diversificação económica e a criação de oportunidades de emprego qualificado e sustentável para as gerações mais novas. No segundo dia da deslocação à Madeira, no âmbito da ‘Rota da Economia do Mar’, José Luís Carneiro, acompanhado pela presidente do PS-M, Célia Pessegueiro, visitou o Museu da Baleia, no Caniçal, esteve em contacto com pescadores e efetuou uma viagem para observação da fauna e flora na zona da reserva natural da Ponta de São Lourenço.

 

“ISAL poderá continuar em funcionamento”

A confirmação é dada pelo Ministério da Educação até decisão do Tribunal. A informação sobre esta situação foi facultada, via e-mail, aos estudantes do ISAL — Instituto Superior de Administração e Línguas.

 

Testemunhos de vítimas da repressão na Venezuela

O Encontro de uma comitiva com a deputada Sara Madalena reuniu ex-preso político venezuelano e representantes da comunidade luso-venezuelana, que pediram maior pressão diplomática das instituições regionais.

 

Madeira em risco de perder 350 milhões do PRR

O deputado do CHEGA na Assembleia da República, Francisco Gomes, acusou o Governo Regional da Madeira de estar a colocar a Região em risco de perder mais de 350 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), considerando que a execução dos fundos comunitários tem sido marcada por atrasos, falhas de gestão e incapacidade de concretização dos investimentos previstos.

 

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