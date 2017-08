Nas bancas a edição 923 do Tribuna da Madeira

Edição Nº 923 – 04/08/2017 do Semanário Tribuna da Madeira em formato digital ( pdf ) por apenas 1 €

Plano de intervenção para garantir a qualidade da água

Carlos Jardim, da Frente MarFunchal, afirmou ao «Tribuna» que o Lido tem um sistema de bombeamento e de filtragem da água em que a mesma é mudada todos os dias. Disse ainda que “após uma análise cuidada, chegamos à conclusão que a tipologia de utentes sofreu uma alteração e que este ano tem vindo a haver uma utilização substancialmente mais intensiva da piscina, causando uma sobrecarga nos sistemas de purificação da água da piscina”. Garantiu que será implementado um plano de intervenção que aborda estas questões.

Miradouro do Caniçal arranjado ao “ritmo” das eleições

O miradouro em causa, que recebe muitos turistas, estava degradado há muito tempo. O «Tribuna» já havia denunciado esta situação em setembro de 2016. A autarquia de Machico já fez alguns arranjos e aponta que “com esta intervenção conferiu-se uma maior dignidade” àquele espaço.

“O Jet Ski foi morrendo na Madeira nos últimos anos”

Henrique Rosa Gomes falou sobre a modalidade que, na sua opinião, deveria ser aproveitada na Madeira para atrair turismo e promover a ilha lá fora.

Madeira tomou medidas depois do “susto”

O “susto” causado pelos incêndios de Agosto de 2016 obrigaram a mudanças e uma delas foi a forma como os madeirenses olham para a prevenção. Hélder Spínola, investigador universitário e ex-presidente da associação ambientalista Quercus, assinala nesse particular uma “corrida à limpeza dos terrenos”.

CMF cria roteiro de Verão para madeirenses no Funchal

A Câmara Municipal do Funchal criou, através do seu Departamento de Economia e Cultura,

um roteiro dedicado a todos os funchalenses e madeirenses que, neste Verão, não podem, ou não querem, sair do Funchal.

Recursos do planeta para 2017 esgotados

No passado dia 2 de agosto, o Dia da “Sobrecarga da Terra” ou “Overshootday” em inglês, a humanidade esgotou os recursos do planeta disponíveis para este ano e começou a consumir a crédito.

Empresários empenhados em “alavancar a qualidade do produto e serviço prestado”

A Segurança Alimentar e a Segurança e Saúde no Trabalho são os dois grandes pilares de negócio da QualiRAM.

SRAP distribui enxames a apicultores afetados incêndios de agosto 2016

A Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, através da Direção Regional de Agricultura, procedeu à entrega, a título gratuito, de 130 enxames a 22 apicultores da ilha da Madeira que viram a sua capacidade produtiva severamente afetada pelos incêndios de agosto de 2016.

28 milhões de euros para intervenções na ribeiras de Santa Luzia e de São João

O Governo autorizou ainda a celebração de seis protocolos de desenvolvimento e cooperação cultural, numa comparticipação financeira total de vinte mil e quinhentos euros.

Continuam as buscas pelo pescador desaparecido no mar do Porto da Cruz

De acordo com um comunicado emitido pela Capitania do Funchal, continuam as operações de busca para a localização do pescador lúdico desaparecido no Porto da Cruz, na madrugada do último domingo, dia 30 de julho.