Nas bancas a edição 1289 do Tribuna da Madeira

Combate “incompreensível e irresponsável”

Governo quis reduzir possibilidades de o fogo atingir as zonas urbanas. Paulo Cafôfo considera que seria “cauteloso” reforçar os meios de combate aos incêndios para que “fossem em número suficiente para evitar uma tragédia”. O MPT recordou a recusa em pedir ajuda em 2017, quando Miguel Albuquerque “depois deitou as mãos à cabeça com pedidos de ajuda urgentes”.

“É preciso apontar responsáveis”

Ventura coloca na estrutura regional do CHEGA o futuro de Albuquerque.André Ventura considera que deve haver “consequências políticas” dos incêndios na Madeira e que o Chega “não deixará” de as “exigir no Parlamento regional. O partido, que através da abstenção permitiu a viabilização do Programa de Governo apresentado por Miguel Albuquerque, considera que “talvez esteja a chegar a hora de lhe dizer que tem de ir embora”.

“Há famílias a viverem em quartos”

O Grupo Municipal do PS-Madeira, na Assembleia Municipal do Funchal, critica ausência de visão estratégica para o Funchal. No dia em que se celebram os 516 anos do Funchal, o PS-M critica a autarquia de falta de planeamento e visão estratégica para a cidade. “Arrendar ou comprar uma casa no Funchal é incomportável para os ordenados dos nossos trabalhadores. Há famílias a viverem em quartos, em anexos improvisados, em garagens adaptadas. Os jovens não têm qualquer hipótese de se fixar na Cidade, já nem as zonas altas escapam à especulação”, apontou Tânia Gonçalves, salientando a ausência de políticas para a área da Habitação.

Sindicato exige demissão “imediata”

Continuidade de Nunes e Ramos “só servirá para agravar a desconfiança”. O cenário “de desolação e destruição” causado pelos incêndios na Madeira é “inaceitável” e revelador de “uma clara falta de liderança e competência por parte daqueles que deveriam zelar pela segurança e bem-estar da nossa comunidade”. A acusação é do Sindicato Nacional da Proteção Civil, que pede às “autoridades competentes” que tomem as medidas necessárias para proceder às substituições de António Nunes e Pedro Ramos.

Mais de 10 mil vítimas receberam apoio da APAV

Ao longo do primeiro semestre de 2024, a APAV apoiou 10.007 vítimas, abarcando não apenas vítimas de crime, mas também aquelas afetadas por diversas formas de violência, ainda que estas possam não constituir crime de acordo com o Código Penal português. De acordo com o Relatório Semestral Janeiro-Junho 2024 sobre as Estatísticas APAV, constata-se que, durante o primeiro semestre de 2024, a maioria das vítimas apoiadas pela APAV era do sexo feminino (n=7.720; 77,1%). Não obstante, cumpre ressalvar, adicionalmente, a significativa percentagem de homens que, durante o mesmo período temporal, foi apoiado pela APAV após ser vítima de crime e de outras formas de violência, a qual se fixou em 21,3% (n=2.130).

Governo garante apoio aos apicultores na Serra de Água

O apoio aos apicultores prejudicados pelos incêndios está garantido. A secretária regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes esteve esta manhã na freguesia da Serra d´Água, acompanhada pelo diretor regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, e pelo diretor dos serviços de Pecuária, Daniel Mata, para entrega da pasta alimentar para as abelhas.

Albuquerque teve “insensibilidade ao sofrimento”

Regresso às férias foi “desrespeito absoluto pelo dever de serviço público”. O comportamento do presidente do Governo Regional da Madeira durante o incêndio que eclodiu a 14 de Agosto é “lamentável e indigno de quem ocupa tão elevado cargo”. Nuno Morna, ao contrário do líder do seu partido, não considera que a “eficácia da liderança à distância dos trabalhos de combate às chamas” devam “ser “analisadas e discutidas após a extinção dos incêndios em curso”.

Meio aéreo está em ‘análise’

A Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, sublinhou “solidariedade” entre as diferentes regiões do País. O Governo da República admite reforçar o combate aos incêndios na Madeira com mais um meio aéreo. Apenas escassas horas depois de Pedro Ramos garantir que os meios da Região eram “suficientes”, o Governo Regional aceitou a vinda de operacionais do continente e dos Açores.

JPP solidário com “revolta” dos bananicultores

O deputado Paulo Alves do grupo parlamentar do JPP esteve, na manhã desta quarta-feira, em contacto direto com os bananicultores da Ponta do Sol, que neste verão, como em outros, veem os seus lucros a esfumarem-se pela irresponsabilidade da GESBA, com crescentes queixas sobre a empresa.

