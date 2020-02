Nas bancas a edição 1051 do Tribuna da Madeira

Governo aposta no “esclarecimento”

Aquacultura continua a ser alvo de forte resistência. Teófilo Cunha herdou uma polémica que, quando estão passados pouco mais de três meses da sua posse como secretário regional, parece ter tendência a aumentar. Há muito que autarcas e população da Ponta do Sol se insurgem contra projectos de aquacultura para o concelho. O governante promete “sessões de esclarecimento”.

Prejuízos encerram a ‘Frente MarFunchal’

A polémica envolvendo a Frente MarFunchal não é de agora. Os partidos com assento na Assembleia Municipal do Funchal têm trazido o assunto constantemente nas audiências, exigindo apresentação de resultados e, inclusive, de uma auditoria. A Câmara do Funchal resolve o assunto com o encerramento e liquidação da empresa.

Carreira valorizada a ajudantes domiciliárias

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que “o apoio domiciliário vai ser fundamental para o futuro das populações”, razão pela qual o Governo Regional vai rever o estatuto e a carreira das ajudantes domiciliárias. O líder do executivo considera que o grande desafio para o futuro é termos capacidade financeira para apoiar as populações mais idosas”.

‘Presidências Abertas’ dedicadas ao Funchal

A Câmara Municipal do Funchal está a promover a iniciativa “O Funchal Que Nos Une”, um plano anual de Presidências Abertas no concelho, que contemplará um mês dedicado a cada uma das 10 freguesias do Funchal. Esta é uma iniciativa do Presidente Miguel Silva Gouveia apontada como uma das grandes novidades da Autarquia para este ano.

Recuperação dos tetos mudéjares da Sé

Estão em curso as obras de recuperação dos tetos mudéjares da Sé do Funchal. A empreitada representa um investimento elegível na ordem dos 1.161.228 euros, com o FEDER a comparticipar em 987.043,80 euros e o Orçamento Regional em 174.184,20 euros. A obra tem uma duração prevista de 16 meses, pelo que deverá estar concluída em meados do próximo ano.

Região “atenta” a eventual surto de coronavírus

O presidente do Instituto de Saúde (IASAÚDE) da Madeira anunciou, na passada segunda-feira, que a Região se está a preparar para um eventual surto de coronavírus, considerando, no entanto, que a probabilidade de isso acontecer “é muito reduzida”.

Doenças oncológicas “são um flagelo na actualidade”

As doenças oncológicas são um flagelo na actualidade, constituindo a principal causa de anos potenciais de vida perdidos e a segunda causa de mortalidade no nosso País.

MUBi questiona Governo sobre incentivos à bicicleta na Madeira

A Associação pela Mobilidade Urbana em Bicicleta aponta que «as políticas públicas de incentivo à acessibilidade e mobilidade eléctrica devem ter em conta todos os modos de transporte, e não ser focadas na redução de emissões de apenas um modo».

Sidra em direcção ao futuro

Miguel Albuquerque não tem dúvidas que a Madeira possui condições para produzir “a melhor sidra do mundo”. O presidente do Governo Regional fez a inauguração da primeira sidraria da ilha, que está localizada no Santo da Serra. O governante não tem dúvida das pontencialidades de um projecto que implica a criação de outras unidades na Região Autónoma.

Redução dos preços de Cuidados Continuados

A ANCC – Associação Nacional dos Cuidados Continuados, há muito tempo, tem vindo a denunciar, o enorme deficit que existe nas diárias pagas em Cuidados Continuados no que respeita à tipologia de Longa Duração, bem como ao deficit acentuado que existe na topologia de Média Duração.

Reclamações contra ginásios disparam

O Portal da Queixa registou, em 2019, um aumento na ordem dos 64% do número de reclamações dirigidas a ginásios, comparativamente com o período homólogo. Problemas com o cancelamento do contrato e cobranças indevidas são os principais motivos das reclamações apresentadas.

RAM e MDS estabelecem parceria na área dos seguros

A iniciativa beneficia os 20 mil colaboradores da Administração Pública Regional da Madeira e suas famílias. MDS vai reforçar a presença na região.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online