Greve poderá condicionar cuidados e serviços no SESARAM

Por forma a minimizar os efeitos causados pela greve, recomendamos aos utentes que necessitam de cuidados, para contactar previamente os serviços de modo a avaliar as condições da viabilidade do atendimento.

O SESARAM informa que «a greve geral que decorre em todo o território português, com início pelas 00h:00 e término às 24h:00 do dia 31 de janeiro, poderá condicionar a prestação de cuidados em alguns serviços clínicos e não clínicos do SESARAM.

