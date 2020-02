Reunião sobre Coronavírus no Porto Santo

A Secretaria Regional de Saúde e de Proteção Civil, através do Instituto de Administração da Saúde, promove nesta sexta-feira, dia 31 de janeiro, uma reunião no Porto Santo, com todas as entidades locais. O objetivo desta reunião é dar a conhecer a estratégia regional operacionalizada para o Coronavírus.

O plano definido para lidar com o Coronavírus na Região Autónoma da Madeira inclui todas as unidades de saúde e define os procedimentos a adotar caso seja detetado alguma situação suspeita.

Para abordar esta matéria o presidente do Conselho diretivo do IASAÚDE e também Autoridade Regional de Saúde, Herberto Jesus, desloca-se ao Porto Santo acompanhado por uma enfermeira especialista, Bernardete Castro.

No Porto Santo está programado uma reunião às 09h:00 com os profissionais de saúde do Centro de Saúde do Porto Santo e às 11h:00 irá decorrer no Centro de Congressos do Porto Santo uma reunião mais alargada a todas as entidades da ilha dourada, incluindo unidades hoteleiras, porto e aeroporto.