Nas bancas a edição 1050 do Tribuna da Madeira

A ABAMA exige novas estratégias de comercialização da banana, adaptadas à realidade de 2020. Os produtores dizem que «são livres de se organizarem e de comercializarem o seu produto sem entraves e restrições». E deixam críticas ao secretário regional Humberto Vasconcelos.O alerta é deixado pela eurodeputada Sara Cerdas.Cantor madeirense pretende levar o público numa viagem pelos anos 70, 80 e 90 do Sec. XX.A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) emitiu um pré-aviso de greve para o dia 31 de janeiro, solidarizando-se com as greves da Administração Pública e de outras classes profissionais.Maioria aprova o primeiro Orçamento de coligação. O Governo “tem os dias contados”, diz o socialista Paulo Cafôfo.Miguel Silva Gouveia afirma que “o chumbo do Orçamento Municipal por parte de PSD e CDS vai ter consequências para os funchalenses”.Em média, as raparigas passam 3,1 horas online, e os rapazes 3,3, e 87% das vezes fazem-no via smartphone. Os dados são do estudo que analisou os hábitos dos jovens entre os 9 e os 17 anos, da EU Kids Online, levado a cabo por uma equipa da Universidade Nova de Lisboa junto de cerca de 2.000 alunos.A Quinta Magnólia foi palco da cerimónia de entrega de prémios dos Campeonatos Regionais de Ténis e Squash, referentes à época 2019. O Vereador Rúben Abreu, esteve presente na referida cerimónia em representação do Presidente da Câmara Municipal do Funchal, salientou, na ocasião, ser “com grande satisfação que constato o crescimento destas duas modalidades na Região, e para isto em muito contribuiu o trabalho da Associação de Ténis da Madeira, dos clubes associados, e dos atletas e respetivas famílias, que com dedicação e esforço tornam tudo isto possível”.O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Fino, esteve na Tabua, com o intuito de inteirar-se do andamento de todo o processo decorrente da queda de pedras que ocorreu, na manhã desta terça-feira, no túnel que liga a Tabua ao Lugar de Baixo, no prolongamento de segurança do túnel no lado nascente.O Instituto Superior de Administração e Línguas organiza, entre os próximos dias 20 a 24 de Janeiro, a sua terceira edição da “Semana da História da Arte”. Esta será uma iniciativa que percorrerá vários museus e galerias de arte da cidade do Funchal.De acordo com a OCDE, Portugal é o quinto país com maior consumo de ansiolíticos. Foram mais de 10 milhões de ansiolíticos consumidos num ano. O stress tem sido um dos temas na base dos problemas de saúde mental e física dos portugueses. A pensar nisso, a Garmin, especialista em equipamentos que permitem monitorizar o seu bem-estar fisico, identifica os cinco fatores de stress oculto, que o ajudam a identificar este problema e a viver um novo ano na plenitude.As escolas públicas de primeiro ciclo da RAM receberam kits de robótica e de ciências experimentais. A iniciativa, presidida pelo Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque decorreu, no passado dia 17, na escola secundária Dr. Eduardo Brazão de Castro, em São Roque.

