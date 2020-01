Nas bancas a edição 1049 do Tribuna da Madeira

Jovens sem-abrigo estão a aumentar

Livro homenageia Paulo Martins

‘Negociação de mercearia’ na Saúde

Será “a obra de década”

Mais investimento em habitação social

Bambus podiam ser úteis para prevenir incêndios

Prevenção é “trabalho de continuidade”

Há 72 pessoas sem-abrigo nas ruas do Funchal, e 22 estão em alojamento temporário ou internadas. Os dados foram indicados pela diretora técnica do CASA. Em entrevista ao «Tribuna», Sílvia Ferreira aponta a falta de alojamento para pessoas sem-abrigo como uma das lacunas na Madeira, assim como a escassa resposta na saúde mental. Miguel Silva Gouveia, e restante Executivo Municipal, iniciaram as Presidências Abertas da CMF com uma visita ao espaço que apoia os sem-abrigo.O livro “DEDICADO A TI”, da autoria de Guida Vieira e Joana Martins, editado por O Liberal, será apresentado publicamente no dia 23, pelas 18 horas, no Museu Casa da Luz. A obra apresenta uma entrevista “muito importante para ficar a conhecer o pensamento do Paulo sobre importantes aspectos da sua vida política”.Em causa está o chumbo dos directores clínicos do SESARAM à estratégia do Governo Regional.Governo Regional conta avançar para a construção ainda este ano.O Grupo Parlamentar do Partido Socialista (PS) Madeira visitou as obras dos novos blocos de apartamentos do programa “Amianto Zero” da Câmara Municipal do Funchal (CMF), na Quinta Falcão, Freguesia de Santo António. Em declarações à comunicação social, o deputado Paulo Cafôfo, porta-voz do grupo, referiu que “a CMF tem, a este nível, feito um trabalho exemplar, porque desenhamos uma estratégia local da habitação e alocamos recursos financeiros para resolver um problema que se arrastava há quase 30 anos”.A medida é apontada pelo Duque de Bragança, que refere que o assunto foi abordado com Miguel Albuquerque e outras pessoas.A reflorestação de 400 hectares do Parque Ecológico do Funchal estará concluída até ao final de 2020.

