Nas bancas a edição 1101 do Tribuna da Madeira

“As pessoas estão com desgaste emocional”

Governo impõe novo confinamento

Militares formados para operar drones

Comissão Europeia está “empenhada”

“É um ultraje para a Autonomia”

“Temos de nos adaptar ao longo dos tempos”

JPP avança com queixa ao Ministério Público no “caso Savoy”

Equipas madeirenses em “desvantagem competitiva”

Seguros agrícolas já estão ativos

‘Música nos Museus’ regressa online

Nivalda Fernandes afirma que o número de pessoas a recorrer ao apoio psicológico tem aumentado substancialmente. Sugere que, mesmo em confinamento, seja definida uma rotina para “garantir o bem-estar físico e psicológico”. Nesta entrevista, a psicóloga fala sobre as mudanças que a pandemia tem feito na vida das pessoas e aconselha como manter a saúde mental ‘saudável’ em tempos de Covid. A pandemia não está levando ao “esquecimento” de outras doenças, como o cancro. Nivalda Fernandes afirma que tem verificado “uma grande qualidade na prestação de cuidados a esses doentes”.Em praticamente uma semana, Miguel Albuquerque alterou por duas vezes as medidas de controlo da pandemia na Madeira. Em causa, os números de casos positivos que têm aumentado sucessivamente. Esta semana, a Região atingiu os 3 mil.O Comando Operacional da Madeira (COM) vai levar a efeito, durante as duas próximas semanas, nas suas instalações do Pico da Cruz, a primeira ação de formação básica para pilotos remotos de aeronaves não tripuladas (drones). Esta ação visa aumentar o número de militares na RAM com conhecimentos básicos para a operação de drones de pequena e média envergadura. Faz parte do processo de edificação no COM de uma capacidade conjunta de veículos aéreos não tripuladas, capacidade essa que foi recentemente reforçada com um drone de média envergadura, que se encontra em operação desde meados de novembro passado e que se tem revelado uma excelente aquisição.Elisa Ferreira diz que “o momento é de urgência, de determinação e de acção”. A Comissária Europeia responsável pelas Reformas e Coesão garantiu esta semana que a União Europeia está “empenhada” em recuperar da crise provocada pela pandemia. O Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2021, segundo Elisa Ferreira, propõe-se “a superar as fragilidades causadas pela crise”. José Manuel Rodrigues, Sara Cerdas, Jacinto Serrão, Olavo Câmara e Paulo Neves pediram ‘atenção’ para as Regiões Ultraperiféricas.Deputado do PS volta a centrar atenções no Representante da República. A candidata presidencial do BE veio à Madeira e defendeu o cargo de Representante da República, o que suscitou uma reacção ‘enérgica’ de Carlos Pereira, deputado do PS-M na Assembleia da República. Há muito que a figura é contestada nas Regiões Autónomas. Monteiro Diniz, ex-detentor do cargo, já defendeu a transferência de poderes para o presidente da Assembleia Legislativa.As principais dificuldades sentidas pela delegação madeirense da «Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – Associação Sem Limites» têm a ver com “questões financeiras”. Filipe Rebelo, o presidente da Associação na Madeira, diz que a Região Autónoma tem vindo a melhorar e a evoluir muito nesta área, mas que seria útil o envolvimento de mais autarquias. A Campanha «Dê Uma Tampa à Indiferença» é um “sucesso” e, desde 2013, já permitiu apoiar 340 pessoas.Élvio Sousa informou, em conferência de imprensa, que o JPP irá avançar com uma queixa ao Ministério Público, relativamente ao “caso Savoy”. O JPP irá passar das palavras às ações e, agilizar, junto das autoridades competentes, possíveis responsabilidades sobre o polémico evento que decorreu a 31 de dezembro, na unidade hoteleira Savoy, e que foi noticiada por alguns órgãos de comunicação social”.O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República, Olavo Câmara alertou o ministro da Educação, para os constrangimentos que enfrentam as equipas madeirenses não profissionais que participam nos campeonatos nacionais de futebol e futsal, decorrentes das restrições causadas pela pandemia de Covid-19.Tendo em conta os temporais que se têm feito sentir na Região, nomeadamente a chuva forte e ventos fortes, que resultaram na perda de produção e do potencial produtivo na agricultura, informa o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, que os seguros agrícolas estão ativos e que os prejuízos das respetivas culturas devem ser reportados às respetivas seguradoras, de forma a que produtores e agricultores possam ser ressarcidos das perdas.A Câmara Municipal do Funchal deu início, nesta quarta-feira, dia 13 de janeiro, a mais uma temporada do projeto “Música nos Museus”, com o duo Pedro Pestana e Magda Ornelas. Devido às atuais restrições da situação pandémica na Região, os dois primeiros concertos desta edição serão transmitidos online nas redes sociais do Museu A Cidade do Açúcar e do Museu Henrique e Francisco Franco.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online