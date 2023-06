Nas bancas a edição 1224 do Tribuna da Madeira

Pescadores “revoltados”

O descontentamento deve-se à falta de um posto de abastecimento de gasóleo colorido e marcado para as embarcações de pesca que operam na Zona Oeste da Madeira. O deputado do JPP-M, Rafael Nunes, afirma ser “uma situação inadmissível” que obriga a que todas as embarcações que operam na Ribeira Brava, na Calheta, ou na Ponta do Pargo, tenham de se deslocar até ao Funchal para poderem atestar os depósitos”.

PS ‘promete’ soluções para os lesados do BANIF

Miguel Iglésias mostrou-se sensível à situação dos lesados do BANIF apontando a premência de serem encontrados os instrumentos necessários para que rapidamente possam recuperar as perdas que sofreram. Numa intervenção no plenário, o deputado eleito pelo PS-Madeira à Assembleia da República aproveitou para destacar o esforço que tem sido feito pelo Governo da República do PS para encontrar soluções para este problema, nomeadamente a constituição do grupo de trabalho para a criação do Fundo de Recuperação de Créditos.

Madeira é “exemplo nacional”

Montenegro quer replicar no País o que existe na Região. O líder nacional do PSD considera que a Região Autónoma da Madeira tem sido um “exemplo muito empolgante da capacidade de organização de uma sociedade”, pelo que pretende replicar no país “a visão que existe para o futuro” de uma governação que se mantém há 48 anos. Neste cenário ‘cor de rosa’, segundo o PS-M, o líder nacional dos social-democratas apenas repetiu “o que lhe foi vendido” pelo PSD-M.

“Quem manda não sabe o que está a fazer”

Joaquim José Sousa, porta-voz do PAN-M, afirma que Miguel Albuquerque e Rui Barreto “podem repetir até à exaustão” que “estamos a criar mais empresas do que antes, que a economia está melhor”, mas, realça, “já ninguém acredita, nem os próprios certamente”.

“Não à extinção de competências dos contabilistas certificados!”

A CPPME solidarizar-se com os Contabilistas Certificados e a sua Ordem. A CPPME – Confederação Portuguesa de Micro, Pequenas e Médias Empresas manifestou-se, através de um comunicado de imprensa, emitido por Jorge Pisco, com o título “NÃO À EXTINÇÃO DE COMPETÊNCIAS DOS CONTABILISTAS CERTIFICADOS”, “Foi com muita estranheza que tomámos conhecimento, através de comunicado da Sra. Bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, da intenção do governo de propor na alteração do Estatuto da Ordem, a retirada a esta classe profissional competências que actualmente possuem em exclusividade, deixando de ser exigida a sua assinatura nas demonstrações financeiras e declarações fiscais das entidades a que prestam serviços.

Rali Vinho Madeira passa em Santana

O presidente da Câmara Municipal de Santana fez questão de informar, em nota de imprensa, que o Rali Vinho Madeira, afinal de contas, sempre vai passar pelo concelho. A autarquia “informa que chegou a um entendimento com o Clubs Sports Madeira”, numa reunião mantida entre Dinarte Fernandes e Paulo Fontes, presidente do Clube organizador do evento.

“A política de habitação do PSD-M é um desastre”

O Bloco de Esquerda voltou a se pronunciar sobre a habitação. Em comunicado refere: “Perante a evidência de que a especulação imobiliária e a construção de habitação totalmente direccionada para o segmento de luxo está a impedir o acesso das famílias e dos jovens madeirenses e portossantenses à habitação, a resposta do PSD-M é mais vistos gold, mais benefícios fiscais para os nómadas digitais e para os residentes não habituais”.

Confiança propõe programa de estímulo cultural

Uma proposta de deliberação que visa criar um Programa de Estímulo Cultural será apresentada na reunião de câmara desta semana pela equipa de vereadores da Confiança. A proposta tem como objectivo apoiar e valorizar a cultura no Município do Funchal, através de diversas medidas que abrangem diferentes áreas e agentes culturais.

Acessibilidades terrestres no debate mensal

A Conferência dos Representantes dos Partidos agendou para a próxima quarta-feira, dia 31 de maio, o debate mensal com o Governo Regional, “cujo tema, por escolha do próprio executivo, serão ‘as acessibilidades terrestres’”, revelou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira no final da reunião decorrida na manhã desta quarta-feira.

“Madeira Classic Car Revival”

O evento contou com cerca de 460 veículos antigos. A iniciativa culminou com a “Rampa dos Barreiros”. | Social

