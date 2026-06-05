Nas bancas a edição 1380 do Tribuna da Madeira

“Insulto à inteligência dos pescadores”

Avaria no Caniçal obrigou a transferir pescado congelado para o Funchal. O partido CHEGA considera que o sector das pescas na Região Autónoma da Madeira atravessa uma das fases mais difíceis das últimas décadas, pelas quotas insuficientes, limites às descargas diárias, equipamentos frequentemente avariados nas lotas, promessas falhadas relativamente à renovação da frota e política governamental para o sector. Uma avaria no motor do condensador evaporativo do sistema de frio, que condicionou o funcionamento do Entreposto Frigorífico e da Lota do Caniçal durante alguns dias, deu o mote para o partido pedir a demissão de Sónia Pereira, a diretora regional das Pescas.

“O grande salto está mesmo ao virar da esquina”

José Manuel Rodrigues, o secretário regional da Economia, que integra uma “missão empresarial” à Ásia, verificou que em Macau, Hong Kong e na China continental há “um clima de confiança à volta da economia da Madeira”. Nesta segunda incursão da Invest Madeira pelo Oriente, a intenção passa por aprofundar os laços diplomáticos e económicos, tendo em vista a atração de investimento direto, inovação tecnológica e cooperação académica com a Madeira. Nuno Morna, antigo deputado da Iniciativa Liberal, considera que “a imaginação de alguns agentes políticos madeirenses é uma coisa admirável”. Entretanto, aponta o ex-parlamentar na Assembleia Regional, os contribuintes “financiam generosamente esta produção contínua de fantasia administrativa”.

Ligação por ferry “sem decisões concretas”

Élvio Sousa desafia PSD/CDS a passar das promessas à ação no que se refere à ligação marítima regular por ferry entre a Madeira e o Continente. Defende que “quem deseja verdadeiramente um ferry apressa-se a criar condições e a eliminar obstáculos”.

“Não existem soluções milagrosas”

Pedro Rodrigues reuniu-se com Olavo Câmara para analisar dossiês prioritários para o Porto Moniz. O Secretário Regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, reuniu-se, esta terça-feira, com o Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz, no âmbito da articulação institucional regular entre o Governo Regional e os municípios, para análise e acompanhamento de dossiês prioritários para o concelho.

Jesus e Teles com ‘sortes’ diferentes

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) votou, na quarta-feira, o levantamento da imunidade parlamentar do secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura (Eduardo Jesus), e do deputado do PSD e antigo presidente da Câmara Municipal da Calheta (Carlos Teles). O pedido tinha sido apresentado pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Juízo de Instrução Criminal do Funchal.

Fanal com nova vedação

O Parque Florestal do Fanal está a receber uma nova vedação que permitirá delimitar a área de visitação e implementar um sistema organizado de entradas e saídas. Isto, justificado, para reforçar a gestão sustentável de um dos espaços naturais mais emblemáticos da Madeira.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online