Nas bancas a edição 1057 do Tribuna da Madeira

«Não podemos entrar em pânico»

Corrida aos supermercados deixa prateleiras vazias

Agricultura é “rentável”

Coronavírus e gravidez

«Tribuna» disponível no Arquivo Regional

Consumidores reclamam mais online

42 têm estatuto PME Excelência

Hora do Planeta a 28 de março

Pilhas e Lâmpadas valem Alimentos

Economia Circular sensibiliza empresas

Incentivos para criação de novos negócios

Face ao COVID-19, já foram apresentadas Medidas de Recomendação, Contingência e Resposta para Apoiar Cidadãos e Empresas da Região Autónoma da Madeira. O executivo madeirense decidiu suspender as autorizações de atracagem de navios de cruzeiros e de iates nos portos e marinas da Região até próximo dia 31, data em que se procederá a uma nova avaliação. O Aeroporto da Madeira fica com controlo apertado. Atividades desportivas e eventos sociais foram cancelados, mas as escolas estão ainda a funcionar.Albuquerque apela à população para ter calma, garantindo que os bens essenciais «estão assegurados». Mas já começou a corrida aos supermercados e farmácias.A agricultura já não é de subsistência, os rendimentos dos agricultores têm vindo a aumentar e tudo passa pela exportação. Essa é, pelo menos, a convicção do Governo Regional. Pelo meio têm existido queixas contra a empresa pública que tutela o sector da banana e contra o valor pago por quilo no processamento da cana de açúcar.A propagação do Coronavírus (COVID-19) gerou um alerta social global transversal aos diferentes grupos populacionais, suscitando nas mulheres que se encontram grávidas uma preocupação específica relativamente aos efeitos desta doença nelas e nos seus futuros bebés.O Arquivo e Biblioteca Pública da Madeira e Editora ‘O Liberal’ assinaram um acordo de colaboração para cedência e utilização das imagens da coleção «Tribuna da Madeira». Segundo Eduardo Jesus, uma “lacuna” agora colmatada.No âmbito do Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, assinalado a 15 de março, o Portal da Queixa traça o perfil do novo consumidor português: Pesquisa antes de comprar. Compra mais online, mas também reclama mais online. Na hora de reclamar prefere fazê-lo diretamente junto das marcas, ao invés de recorrer aos tradicionais reguladores e autoridades.O IAPMEI e o Turismo de Portugal distinguiram 2 337 empresas de vários setores de atividade com o Estatuto de PME Excelência 2019.A Câmara Municipal do Funchal associa-se, uma vez mais, à iniciativa Hora do Planeta, no próximo dia 28 de março, a partir das 20h30, em parceria com World Wide Fund of Nature (WWF).A Amb3E –Associação Portuguesa de Gestão de Resíduos, gestora da Rede Electrão, com o apoio da ENTRAJUDA, lança,uma vez mais, acampanha “Pilhas e Lâmpadas por Alimentos”. A campanha dirige-se aos 21 Bancos Alimentares distribuídos por todo o país e às Instituições de Solidariedade Social por eles apoiadas, tendo como âmbito a recolha de pilhas e lâmpadas usadas. Os 3 Bancos Alimentares vencedores receberão, nos moldes do quadro que se segue,um valor monetário consoante o resultado global da campanha que partilharão com as Instituições Parceiras que mais tiverem contribuído para esse resultado.“As empresas estão cada vez mais empenhadas nas suas responsabilidades sociais e ambientais”. Foi com esta constatação, do Diretor Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Ara Oliveira, que se iniciou o Seminário “Registo de Produtores de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (EEE) e de Embalagens”, que decorreu, nesta quinta-feira, no Auditório do Edifício do Campo da Barca.A Secretaria Regional de Inclusão Social e Cidadania (SRIC), através do Instituto de Emprego da Madeira (IEM), realiza, nesta sexta-feira, dia 13, pelas 9h30, no auditório da SRIC, a assinatura de 7 contratos de concessão de incentivos para criação de novas empresas no âmbito do Programa de Criação de Empresas e Emprego (CRIEE).

