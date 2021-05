Nas bancas a edição 1119 do Tribuna da Madeira

“O JPP não ‘larga o osso’ até que a verdade seja reposta”

“Portas abertas” para a recuperação

Madeira e Açores “excluídos” do Programa Regressar

“Muitos de nós nascem com o sonho de mudar o mundo”

PRR não “acompanha” as necessidades

Obra do Hospital da Madeira avança

Calado garante que O dinheiro está a chegar às empresas

“A desigualdade combate-se todos os dias”

Élvio Sousa assume que a denúncia que levou ao inquérito judicial relativo ao concurso do ferry que operou entre a Madeira e o continente, e que suscitou a realização recente de buscas nas instalações do Governo da Madeira, foi da autoria do JPP. O deputado garante ao «Tribuna» que a denúncia tem a ver “com a defesa do dinheiro que pertence ao Povo e às empresas”, realçando que a mesma apresenta provas concretas sobre a gestão dos dinheiros públicos. “Estamos a conduzir uma investigação sobre um outro assunto de grande relevância, e que está a ter forte oposição do Governo PSD/CDS”, revela o deputado do Juntos Pelo Povo.Na retoma do setor da hotelaria estão depositadas todas as expetativas para o alavancar da economia regional.O Programa Regressar desenhado pelo Governo da República foi criado para apoiar os emigrantes e os seus descendentes, no regresso ao seu país de origem, mas atualmente discrimina as regiões autónomas dos Açores e da Madeira, o que tem provocado uma justa indignação nestas zonas do país. Em causa, está o facto de uma das condições essenciais para o benefício dos apoios financeiros previstos no Programa Regressar ser a inclusão do início de atividade laboral em Portugal Continental, pelo que o regresso ao país tem de ser realizado exclusivamente para o continente português.É candidato único à liderança da Juventude Socialista-Madeira e vai passar de secretário-geral a presidente da estrutura partidária. Na moção de estratégia que leva a Congresso, Pedro Calaça Vieira diz que os jovens devem viver melhor que as anteriores gerações. “A Madeira não pode continuar a ter como principais marcas o desemprego, a precariedade, a emigração e a pobreza”, aponta.O Estado português, segundo o presidente do Governo Regional, não teve em conta a auscultação das regiões autónomas. Em causa está o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que Miguel Albuquerque diz ficar “muito aquém das expectativas”.Esta primeira fase terá o prazo de 18 meses. Em relação à 2ª fase – Construção dos Edifícios, Infraestruturas Rodoviárias e Instalações Técnicas, o Governo Regional estima que o concurso seja lançado no final deste ano ou no início de 2022. O HCM deverá estar concluído até 2026.A garantia é deixada pelo vice-presidente do Governo regional da Madeira, Pedro Calado. A Madeira foi a única região do país a canalizar apoios para o funcionamento das empresasJosé Manuel Rodrigues presidiu à abertura da exposição “Eva” no átrio da Assembleia Legislativa e considerou que “ainda estamos longe daquilo que é desejável” na questão da igualdade de género. A instalação da Associação Olho-te está inserida nas Comemorações do Dia Internacional da Mulher e “é um convite à reflexão”.

