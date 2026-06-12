Nas bancas a edição 1381 do Tribuna da Madeira

PS quer explicações em São Bento

Custo do novo hospital motiva chamada do secretário de Estado do Tesouro e das Finanças. O Hospital Central e Universitário da Madeira é um Projeto de Interesse Comum, o que implica comparticipação financeira por parte do Estado. Aquando da aprovação, o Governo da República, então liderado pelo PS, comprometeu-se com 50% do custo total, mas os aumentos significativos dos custos globais da obra poderão levantar dúvidas sobre a evolução do projeto. O PS ‘chamou’ o secretário de Estado do Tesouro e das Finanças para explicar na Assembleia da República a evolução dos encargos financeiros associados à construção da nova infraestrutura, as fontes de financiamento da obra e como serão repartidos os custos do projeto entre o Estado e a Região Autónoma.

Educadoras/es de infância e professoras/es do 1.º Ciclo em greve

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) informa que, no próximo dia 15 de junho de 2026, terá lugar uma greve de educadoras/es de infância e professoras/es do 1.º Ciclo, convocada por este Sindicato e abrangendo todos os profissionais destes ciclos com vínculo à Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e às outras secretarias regionais.

“Lobby’ em Bruxelas vale 300 mil euros

PS diz que Gabinete de Representação da Madeira pode fazer trabalho pedido pela GESBA. Se um concurso público lançado pela empresa pública que gere o setor da banana apontar para algum tipo de favorecimento a empresas recentemente instaladas em Bruxelas para exercerem ‘lobby’ sobre as instituições europeias – e que estejam, de alguma forma, ligadas ao poder regional – o PS-Madeira promete encaminhar o caso para o Ministério Público.

Prevenção dos fogos rurais e florestais – “No terreno, ainda há muitíssimo por fazer”

O Núcleo Regional da Quercus da Madeira manifestou-se sobre o que falta fazer no que se refere à prevenção dos fogos rurais e florestais na Região. Elsa Araújo afirma que o poder local e regional “devem dar o exemplo” e assegurar uma faixa de proteção em redor de infraestruturas e equipamentos públicos, assim como na berma das estradas regionais e municipais.

Medida da Prestação Social Única “Situação de elevada gravidade social e ética”

A APPNE-ASL – Associação Portuguesa das Pessoas com Necessidades Especiais – IPPS ASL – Associação Sem Limites manifesta o seu profundo desagrado e séria preocupação perante as informações que têm sido divulgadas relativamente à proposta da nova Prestação Social Única (PSU), prevista para 2027.

Governo Regional “está a falhar em tudo o que importa”

Francisco Gomes critica a liderança de Miguel Albuquerque e considera que o executivo se tornou um “governo fechado”. Afirma que o Governo Regional governa para “sobreviver politicamente” e para “proteger interesses instalados”.

Gado para manter os terrenos limpos nos Marmeleiros

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visitou a área intervencionada – desmatação, retirada de infestantes e de material lenhoso –, abrangendo 7 hectares a norte e a sul da unidade de saúde no Monte, por forma a mitigar riscos de incêndios.

Bloco exige medidas de combate ao aumento do custo de vida

O Bloco de Esquerda realizou uma iniciativa política de contacto com a população no Bairro de Santa Maria, no Funchal, onde procedeu à distribuição de um panfleto focado no galopante aumento do custo de vida, sem que os salários acompanhem esses aumentos.