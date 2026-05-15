Nas bancas a edição 1377 do Tribuna da Madeira

«Vai alterar irreversivelmente a Floresta Laurissilva»

O Núcleo Regional da Madeira da Iris considera «tratar-se de mais um Projecto megalómano, para enriquecimento de Empresas Privadas». O Núcleo Regional da Madeira da Iris – Associação Nacional de Ambiente, após Consulta Pública sobre o Projecto de “Sistema de Teleféricos e Parque de Aventura no Curral das Freiras-Madeira”, expressou a sua «firme discordância» sobre o mesmo dando o seu «parecer negativo». Segundo a coordenadora Liliana Valente, o referido Projeto «não deverá ser jamais implementado».

Gestão “mais rigorosa e responsável”

A Polícia Florestal fiscalizou 5.538 utilizadores e foram levantadas 43 contraordenações por falta de pagamento da taxa obrigatória nos percursos pedestres da Madeira. O projeto de gestão e reserva, segundo Eduardo Jesus, o secretário regional do Ambiente, passou dos “constrangimentos iniciais” para uma “normalidade absoluta”, pelo que o objetivo do Governo Regional no que respeita à gestão dos trilhos “está a revelar-se adequado”.

PCP solidário com as justas reivindicações dos enfermeiros

O PCP realizou uma ação de contacto junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, no âmbito do Dia Internacional do Enfermeiro, com o objetivo de saudar todos os enfermeiros da Região Autónoma da Madeira e manifestar solidariedade para com as suas justas reivindicações laborais e profissionais. Na ocasião, o dirigente do PCP, Ricardo Lume, afirmou que «o reconhecimento do trabalho dos enfermeiros não pode ficar apenas pelos aplausos, pelas homenagens de circunstância ou pelos discursos institucionais de ocasião, sobretudo quando muitos dos que hoje elogiam estes profissionais foram responsáveis pela desvalorização das suas carreiras, dos seus salários e das suas condições de trabalho».

Voto de saudação aos Bombeiros

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira realizou a Reunião Plenária n.º 90, marcada pelo reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde e de proteção e socorro da Região. Foram aprovados por unanimidade os votos alusivos ao Dia Internacional do Enfermeiro, apresentados pelo PS, JPP e PSD, destacando a dedicação e o papel essencial dos enfermeiros junto da população madeirense e porto-santense.

“Estava planeado e foi cumprido”

Albuquerque desafia Marítimo a manter-se entre os ‘grandes’ do futebol português. Miguel Albuquerque considera importante olhar para o exemplo dado pelo Marítimo, que levou algum tempo a cumprir o que tinha planeado: a subida à I Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Numa receção à equipa, na Quinta Vigia, o chefe do executivo madeirense disse não ter “dúvidas” que a Madeira, a “segunda região mais rica de Portugal”, também vai “ultrapassar a mais rica, que é Lisboa”. Para o cumprimento do objetivo no plano desportivo, fazer o clube “disputar” a I Liga e não “só ficar” na I Liga, conta com a “boa direção” de Carlos André Gomes.

Sancha de Campanella recebe Medalha de Honra da Ordem dos Advogados

No âmbito das Comemorações do Dia do Advogado, o Conselho Geral da Ordem dos Advogados decidiu atribuir no presente ano a Medalha de Honra à advogada, docente e deputada Sancha de Campanella, por esta contribuir de «forma relevante para a dignidade da Advocacia Portuguesa e para o prestígio da Ordem». A entrega do galardão ocorrerá no próximo dia 19 de maio, por ocasião da Cerimónia Solene do Dia do Advogado, na EXPONOR – Feira Internacional do Porto.

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