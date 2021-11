Nas bancas a edição 1146 do Tribuna da Madeira

“Não podemos deixar os prédios a apodrecerem”

Pedro Calado aponta que há centenas de prédios degradados que estão identificados em todas as freguesias. Foi aprovada, na Assembleia Municipal, a taxa mínima de 0,30% do Imposto sobre Imóveis para o ano de 2023, nos termos do código do IMI, assim como a iniciativa que fixa uma majoração de 30% para os prédios degradados. O objetivo deste último ponto, segundo Pedro Calado, visa incentivar a requalificação e recuperação patrimonial. O presidente da CMF afirma que tem de haver um acordo e um entendimento entre o proprietário e a autarquia. Caso contrário, garante, “há o agravamento fiscal”.

Olavo quer correcção de “irregularidades”

Há “perseguições políticas” nas candidaturas a fundos europeus, alertou Olavo Câmara na Assembleia da República. O deputado eleito pelo PS-M considerou que o Plano Estratégico da Política Agrícola Comum deve ser encarado como uma oportunidade para fazer correcções. Não é a primeira vez que o PRODERAM suscita críticas.

SkyExpert faz análise sobre a «Nova base da Ryanair na Madeira»

Foi através de um comunicado de imprensa enviado à comunicação social, que a SkyExpert, empresa de consultoria Portuguesa para companhias aéreas e aeroportos, partilha a sua análise sobre a «Nova base da Ryanair na Madeira». Segue-se o conteúdo: «O que significa ter aviões baseados na Madeira? O Funchal era o único grande aeroporto Português sem aviões que ali começam e ali terminam o seu dia. Numa região onde o turismo representa 26% do PIB regional e emprega mais de 20 mil pessoas, esta notícia representa uma oportunidade de crescimento única.

Esperança para a juventude

O Prémio Infante D. Henrique, nas categorias Bronze, Prata e Ouro foi entregue a 37 jovens do Funchal, numa cerimónia decorreu na sala da Assembleia Municipal. A formação moral e cívica, a defesa dos valores éticos como complemento à formação curricular e de comportamentos e atitudes do viver em sociedade estão na base desta distinção.

“Vamos a tempo de salvar muitas vidas”

O Governo Regional da Madeira promoveu um vídeo de sensibilização para a Covid-19, com imagens chocantes que mostram a realidade que esta doença causa nos doentes infetados. Trata-se de uma forma de alertar e consciencializar a população para evitar o aumento de casos positivos. Uma situação que se tem verificado nos últimos dias.

Uma carreira “brilhante”

Leonardo tornou-se o primeiro português a vencer a Liga dos Campeões da Ásia. Miguel Albuquerque aplaude “na primeira fila” o feito de Leonardo Jardim, o treinador campeão asiático de futebol que Paulo Cafôfo conheceu na escola do Caniçal. É um feito que orgulha a Madeira e, mais incisivamente, o concelho de Santa Cruz, onde o técnico do Al-Hilal viveu e iniciou a carreira.

Medidas Fiscais mais vantajosas

Foi aprovada, na sessão Extraordinária da Assembleia Municipal do Funchal, a proposta da coligação PSD/CDS para a eliminação da derrama para o ano de 2022.

Protocolo reforça ligações entre a Madeira e a Rússia

O secretário regional da Economia, em representação da Região Autónoma da Madeira, assinou, esta terça-feira, no auditório da Quinta Magnólia, um protocolo de cooperação com a Câmara de Comércio & Indústria Luso-Russa, uma oportunidade para Rui Barreto destacar o aumento que se tem vindo a verificar nas relações comerciais entre a Região e aquele país.

“É seguro viajar”

“Mundos [im]prováveis” é o mais recente livro de António Barroso Cruz, destinado sobretudo ao leitor viajante.

“Corolário sobejamente previsível”

O futuro do Clube de Futebol União terá começado a ser traçado em 2015/16, quando ainda estava na principal montra do futebol português. Em quatro anos, o clube desceu da I Liga ao Campeonato de Portugal. Agora a direcção tem seis meses para impedir a dissolução e insolvência.

Valorização patrimonial do Mercado no próximo ano

O presidente da Câmara Municipal do Funchal anunciou, nesta quarta-feira, a abertura de um concurso para a atribuição de 17 espaços que ainda estão disponíveis no Mercado dos Lavradores. Atualmente encontram-se em funcionamento 93 espaços e estão ao serviço 43 funcionários. Pedro Calado fez o anúncio durante o aniversário dos 81 anos do Mercado dos Lavradores. O autarca revelou ainda que irá iniciar no próximo ano, a valorização patrimonial do Mercado dos Lavradores com a realização de obras superiores a 400 mil euros que visam melhorar as condições dos espaços.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online