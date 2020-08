Nas bancas a edição 1078 do Tribuna da Madeira

‘Monstros’ continuam a ser um problema

Banco deve ter “cobertura” total

“Estamos a transmitir uma imagem negativa”

‘Tolerância’ do Governo não chega à CMF

Motoristas dispensam “solidariedade”

Olavo quer “solução” para os agricultores

Madeira é dos destinos mais seguros

Secretaria do Mar ‘investe’ nas pescas

Funchal incentiva abertura de negócios

Festa do Monte em “segurança”

Uma nova campanha da Águas e Resíduos da Madeira (ARM) pretende sensibilizar para o não abandono de “resíduos verdes e monstros”. É um problema de saúde pública que também não contribui para a imagem dos municípios. No Funchal, só em 2019, foram recolhidas mais de mil toneladas.Se não houver cobertura do Banco de Fomento às Regiões Autónomas e ao interior do país, Carlos Pereira diz que “o alcance deste importante instrumento está comprometido”. A instituição surge para dar resposta às falhas de mercado na oferta de produtos financeiros, eliminando alguns custos da intermediação bancária.Agilizar a atribuição do apoio ao tecido empresarial, reduzir a burocracia, garantir a sustentabilidade das empresas e não perder a competitividade enquanto destino turístico. Estes são os três grandes “objectivos” para a Madeira, segundo Paulo Cafôfo. O líder do PS-M diz que vamos ter “os recursos necessários” porque “todas as reivindicações ao Governo da República estão satisfeitas”.A “excepcionalidade dos tempos em que vivemos” fez a Câmara Municipal do Funchal (CMF) não atribuir, este ano, tolerância de ponto aos trabalhadores da autarquia para a sexta-feira do Rali Vinho Madeira. Miguel Silva Gouveia, o presidente da CMF, explicou na quarta-feira os motivos, segundo o próprio após ter sido várias vezes abordado acerca do assunto por funcionários e colegas autarcas.O Sindicato considera a greve decorrida recentemente como uma «Greve Histórica» nos Horários do Funchal. O Conselho de Administração da HF «lamenta e repudia» a campanha que, segundo Alejandro Gonçalves, «foi feita para denegrir, não só a imagem dos motoristas desta casa, como de todos os funcionários».É “urgente” uma “solução” por parte do Governo Regional “para garantir o escoamento dos produtos agrícolas e aumentar os rendimentos dos agricultores”. O desafio foi lançado na terça-feira por Olavo Câmara, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, tendo por base o produto conhecido popularmente como ‘semilha’.Após um mês de abertura ao turismo a Madeira regista apenas 9 casos ativos, continuando a ser um dos destinos mais seguros para viajar na Europa. Como medida de prevenção face ao maior fluxo de voos para a região, torna-se obrigatório a partir de 1 de Agosto o uso de máscara em espaços públicos, mas garantindo a sua não utilização nos casos em que o distanciamento social seja respeitado (como sejam a prática desportiva, os passeios de natureza, frequência de praias e complexos balneares) e em situações especificas, como o caso de crianças até 10 anos.A Secretaria Regional de Mar e Pescas autorizou, na quarta-feira, a aquisição de equipamentos, peças de vestuário e materiais destinados aos aos Serviços de Inspecção e Controlo da Direção Regional de Pescas. O investimento, que ronda os 11 mil euros, surge no âmbito da reorganização daquele departamento governamental e vai contribuir para assegurar condições de trabalho aos inspectores para um cabal desempenho das suas funções.A Câmara Municipal do Funchal tem no terreno um novo projeto intitulado Viveiro de Lojas do Funchal, trata-se de uma incubadora para novas marcas e um ensaio aos novos negócios permitindo testarem os seus produtos durante um período sem os custos inerentes à abertura de um espaço próprio. O Presidente Miguel Silva Gouveia e o Vereador que tutela as Obras Públicas na Autarquia, Rúben Abreu, visitaram as obras que estarão concluídas no próximo mês de setembro.Este ano, devido à Covid-19, as festividades no Monte vão realizar-se sob medidas de segurança apertadas. Não haverá arraial e a igreja fechará várias vezes para desinfecção. A paróquia lançou uma campanha de solidariedade.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €. assinaturas@tribunadamadeira.pt ou na loja online